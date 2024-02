Inscrições para Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena iniciam nesta segunda-feira

A segunda edição da Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena (Maloca) inicia na segunda-feira (19) e segue até o dia 29 de fevereiro, com o objetivo de difundir as artes no contexto escolar, proporcionando o intercâmbio entre alunos/artistas indígenas da Rede Pública Estadual de Ensino, nas diversas linguagens desta área. As inscrições podem ser feitas pelos representantes escolares junto à Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de sua jurisdição, através do link: https://linkme.bio/maloca.o. O evento acontece do dia 17 a 20 de abril, em Porto Velho.