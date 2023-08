Inscrições para o 8º Concafé encerram nesta sexta-feira, 11

Está chegando ao fim o prazo de inscrições para o 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé. Promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, o concurso busca identificar, premiar e promover os cafés robustas de qualidade, produzidos com sustentabilidade no Estado. Os maiores produtores de café robusta de Rondônia terão a oportunidade de concorrer a prêmios no valor de R$ 264.019,20 (Duzentos e sessenta e quatro mil dezenove reais e vinte centavos), divididos entre os vencedores. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 11 de agosto de 2023.

É uma oportunidade única de valorizar a produção local e incentivar aprimoramentos nos processos de cultivo. Para participar, é necessário estar em conformidade com os requisitos estabelecidos no regulamento do concurso. O processo de inscrição pode ser feito preenchendo um formulário online, no qual é necessário preencher todos os campos, ou pessoalmente nos escritórios da Entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, presentes nos 52 municípios de Rondônia.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo comentou que, uma vez inscrito, o participante deverá enviar suas amostras de café preenchendo todas as informações necessárias no anexo, que deverá ser assinado tanto pelo produtor quanto pelo técnico da Emater responsável pela assistência da propriedade. “O maior concurso de Qualidade e Sustentabilidade de Café de Rondônia busca valorizar não apenas a qualidade da bebida, mas também a sustentabilidade na produção agrícola. É uma oportunidade de reconhecer o trabalho dos produtores que se dedicam à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento social de suas comunidades. O Governo de Rondônia está comprometido com o desenvolvimento socioeconômico responsável e a preservação do meio ambiente”, salientou.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 6 de outubro de 2023 na praça Beira Rio, no município de Cacoal. Não perca essa oportunidade de destacar-se e promover o café robusta de Rondônia. Inscreva-se até o dia 11 de agosto e participe do 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé.

