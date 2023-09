Inscrições para Programa de Residências Multiprofissionais em Saúde seguem até dia 13

O Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia – Sesau juntamente ao Centro Educação Técnico Profissional em Saúde – Cetas, realizaram o lançamento do EDITAL Nº 1/2023/CETAS para o processo seletivo para preenchimento de vagas em quatro Programas em Saúde, com inscrições que iniciaram dia 28 de agosto e seguem até o dia 13 de setembro.

Serão disponibilizados os Programas de Residências em Área Profissional da Saúde – PRAPS: Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos no Adulto (Intensivismo), Residência Multiprofissional em Atenção em Urgência e Emergência, Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica e Residência Uniprofissional em Centro Cirúrgico e Central de Material Estéril, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) do Ministério da Educação – MEC.

O Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha ressaltou a importância do programa. “Além da qualificação do profissional, acredito que, o maior beneficiado vai ser a população que necessita dos serviços de qualidade em saúde”, afirmou.

Para se inscrever é necessário que o candidato acesse o site da Fundatec e faça a inscrição, que é exclusivamente pela internet, no período determinado constante no cronograma do Edital, disponível no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências no endereço eletrônico www.fundatec.org.br.

Fonte: Governo RO