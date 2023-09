Inscrições podem ser efetuadas para cursos profissionalizantes com foco no programa “Mulher Protegida”

Com a proposta de preparar as mulheres ao mercado de trabalho ou a empreender o próprio negócio, incluindo as beneficiárias do programa estadual Mulher Protegida, para viver um novo ciclo, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, está ofertando uma série de cursos profissionalizantes como parte da parceria firmada com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac. Os cursos no formato presencial estão com inscrições abertas, gratuitamente, para os municípios de Ariquemes, Jaru, Pimenta Bueno e Porto Velho.

Para Ariquemes são disponibilizadas 52 vagas ao curso de Recepcionista; 52 para Assistente Financeiro; e 49 para Técnico em Nutrição e Dietética. Para Jaru são 35 vagas para cada área. Em Pimenta Bueno, são 35 para Técnico em Logística; 20 para Operador de Computador, pela manhã, e mais 20 para o período da tarde; 35 para Assistente Financeiro; e 35 para Recepcionista. Para Porto Velho, são 30 vagas para Assistente Administrativo; e 30 para Assistente de Recursos Humanos.

Conforme destacado pelo governador Marcos Rocha, a participação das mulheres nestes cursos é importante e as ações fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o Governo do Estado e o Senac, em 9 de agosto, durante o Encontro Estadual com Profissionais da Educação promovido pela Seas em parceria com a Secretaria de Estado da Educação – Seduc.

“Nossa proposta é expandir o programa Mulher Protegida às escolas por terem papel importante na prevenção e no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas com a temática sendo trabalhada a partir das séries iniciais para que tenhamos uma sociedade justa e igualitária, onde homens e mulheres possam conviver de maneira respeitosa”, disse o governador, ressaltando que para isso também é preciso preparar as vítimas da violência doméstica e familiar para potencializar o seu nível de conhecimento e sua tomada de decisão, sendo protagonista de sua história.

AUXÍLIO

Desde sua implantação, em dezembro de 2021, o programa Mulher Protegida já atendeu a 1.539 vítimas com medida protetiva judicial concedendo auxílio de R$ 2.400 divididos em seis parcelas. O investimento anual é estimado em R$ 4,5 milhões destinados ao auxílio e ações preventivas, como o ônibus lilás e o programa estadual Rondônia Cidadã, que levam informação e acessibilidade aos lugares mais longínquos.

As inscrições podem ser feitas nos seguintes links:

Ariquemes:[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTD5G1jCq8FqN3WR80yroqf30g7B1TZykpN1pxRzTK2HgAOQ/viewform]

Jaru:[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFFTEZndZHLTscs6eWcdRrnQIuwLKq_ORG9j4ZuflC0Ch5eQ/viewform]

Pimenta Bueno:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVyNO–mJeH5V9lGFiglA_6feXUpWydKWbTVm3vqO_1DQBmw/viewform]

Porto Velho:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdupgGNKoT4ryFKq5qpiUaz65sPH–SrISu3wn9LvOQ5ZlzUA/viewform]

Ou na página do Programa Mulher Protegida no portal do Governo de Rondônia (www.rondonia.ro.gov.br/seas/programas-e-projetos/mulher-protegida).

Fonte: Governo RO