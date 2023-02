Inspirado em Mané Garrincha, Botafogo goleia o Boavista

Inspirado nos descendentes do maior ídolo do Botafogo, Mané Garrincha – a filha (Maria Cecília) e no neto (Herick), que deram o pontapé inicial da partida -, o Glorioso goleou o Boavista, por 4 a 0, na tarde domingo (05.02), pela sétima rodada do Carioca Betnacional, no estádio batizado com o nome do craque na capital federal.

Tiquinho, duas vezes, Victor Sá e Patrick de Paula marcaram os gols do Alvinegro, que subiu para 13 pontos, na vice-liderança da Taça Guanabara, com um a menos que o líder Flamengo (14 pontos).

Já o Verdão de Bacaxá segue na lanterna, com apenas 2 pontos e ainda sem vencer na competição.

Sábado (11) o Botafogo enfrenta o Bangu, às 18 horas, no Luso Brasileiro, enquanto o time de Saquarema joga no dia seguinte (12), contra o Audax, às 15h30, no Jair Toscano, em Angra dos Reis.

Fonte: Agência Esporte