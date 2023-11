Instalação de vigas pré-moldadas e obra da ponte do rio Jamari, na Rodovia-459 avança para a fase de conclusão

A obra da ponte sobre o rio Jamari, na Rodovia-459, que liga o município de Alto Paraíso a outras localidades, está se concretizando. Na última semana, a empresa contratada pelo Governo de Rondônia, responsável pela execução da obra, concluiu a instalação das vigas pré-moldadas protendidas.

Ao todo, foram instaladas 16 vigas pré-moldadas, com 38 metros de comprimento e 45 toneladas cada uma. Ações desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes explicou que, a obra é relevante e que, quando pronta, a nova ponte de concreto no rio Jamari terá mão dupla, com 130 metros de extensão e 8,80 metros de largura. “Essa é uma obra que conta com um grande aparato de equipamentos e maquinários. Para se ter uma ideia, para realizar o lançamento das vigas pré-moldadas, a empresa utilizou um equipamento chamado treliças lançadeiras. Após o lançamento das vigas, ocorrido no mês de outubro, a obra avança nas outras etapas de laje final, guarda-corpo e aterros das cabeceiras para ser entregue em breve para a população”, salientou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ponte solucionará um problema que aflige a população. “A população sofre há anos sem a ponte, e a travessia é realizada por balsa, o que gera atrasos na viagem de quem precisa seguir para vários locais do Estado, já que a RO-459 é uma via de acesso importante. A ponte impulsionará o progresso na região do Vale do Jamari”, disse.

Vale ressaltar que as despesas das pessoas que precisam se deslocar, utilizando a balsa, estão sendo pagas pelo Governo de Rondônia desde o mês de abril deste ano.

Fonte: Governo RO