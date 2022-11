Instituições beneficentes recebem alimentos arrecadados durante a Gincana do Servidor 

Ação comemorativa com provas solidárias resultou em quase 17 toneladas de doações

Começaram a ser entregues, esta semana, os alimentos não perecíveis arrecadados durante a Gincana do Servidor, ação do Tribunal de Justiça de Rondônia que comemora o Dia do Servidor Público. Em 2022, a Gincana, que teve provas desportivas e sociais, terminou no dia 27 de outubro e contou com a participação de 19 equipes. A grande adesão dos servidores da capital e de comarcas do interior do Estado resultou na arrecadação de 17 toneladas de alimentos não perecíveis, além de tampas de garrafas que foram entregues à Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Na última segunda-feira, as doações foram recebidas pelas entidades religiosas Betel, Santa Marcelina, Leal, Grupo Espírita Francisco de Assis e pelo programa Mesa Brasil do Sesc.

A doação de alimentos com destinação social foi uma das etapas da gincana, que mobilizou servidores. Para alcançar um bom resultado, algumas equipes chegaram a fazer campanha dentre familiares, amigos e até em locais de grande concentração de pessoas, como supermercados. Após a gincana, as instituições beneficiadas foram escolhidas pelas três equipes vencedoras, que acompanham a entrega. O programa do Sesc Mesa Brasil, uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, que atende instituições cadastradas, recebeu 5 toneladas. “Essa foi uma doação muito importante, uma parceria que veio para somar”, agradeceu a coordenadora do programa em Rondônia, Valécia Celestino.

Uma das entidades religiosas que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, o Grupo Espírita Francisco de Assis, foi indicada pelas equipes. “Com muita alegria e gratidão queremos externar aos funcionários do Tribunal de Justiça pela sensibilidade, carinho e amor ao próximo. Esse alimento salvará algumas famílias”, disse o representante, José Hiram.

Nesta quinta-feira, 3, os alimentos serão entregues às seguintes instituições: Família Rosetta, AVCC, CADI, Cesmazza, Casa Gileade Porto Velho, Associação Rondoniense de Assistência ao Paciente com Câncer ARPAC e Fundação Espírita Eurípedes Barsanulfo.

