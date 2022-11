Instituto de Educação Profissional apresentará ações em feira de empreendedorismo na Capital

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep apresentará ações sobre ensino profissionalizante durante a 2ª Feira do Empreendedor, que acontecerá no terceiro domingo de dezembro, dia 18. A programação ocorrerá das 16h às 22h, no Complexo Espaço Alternativo de Porto Velho.

Realizado pela Coordenadoria de Juventude do Governo do Estado, o evento tem como objetivo incentivar jovens empreendedores que enfrentam os desafios inerentes a quem se propõe abrir o próprio negócio.

Segundo o coordenador de Políticas Públicas de Juventude, Gabriel da Rocha Moreira, “trata-se de mais uma iniciativa que busca a criação de políticas públicas aos jovens do nosso Estado”.

Para a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a participação do órgão responsável pela política pública da educação profissional de Rondônia na 2ª Feira do Empreendedor, é uma oportunidade de divulgar as ações da instituição de ensino profissionalizante, que viabiliza a qualificação de mão de obra, conforme as demandas do mercado de trabalho.

“É muito importante essa parceria, porque estamos buscando cada vez mais expandir a educação profissional; tão necessária para quem busca crescer profissionalmente”, avaliou Adir Josefa, acrescentando que o Idep oferta cursos na Escola Técnica Estadual – Etec, em Porto Velho e nas unidades executoras, tanto na Capital como no interior, a exemplo das escolas técnicas itinerantes e o Centro Técnico Estadual de Educação Rural – Centec Abaitará , localizado em Pimenta Bueno.

Fonte: Governo RO