Instituto Kaleo recebe R$ 80 mil de emenda parlamentar do deputado Affonso Cândido para custear atividades

O Instituto Kaleo recebeu emenda parlamentar do deputado estadual, Affonso Cândido (PL), no valor de R$ 80 mil, para manter o atendimento de crianças e jovens de 6 a 13 anos com atividades extraclasses. A solenidade de entrega ocorreu, na sexta-feira (24), na sede da entidade em Ji-Paraná.

Fundado em 2014, Instituto Kaleo presta atendimentos médicos, odontológicos e terapêuticos, palestras com noções de saúde e higiene, doação de medicamentos e kits odontológicos às populações ribeirinhas e quilombolas, residentes nas margens dos rios Madeira e Guaporé, no estado de Rondônia.

“Concomitantemente, na área da educação, realizamos oficinas de empreendedorismo social com 35 jovens e adolescentes [em Ji-Paraná], semanalmente, e reforço escolar com o público infantil, para 38 crianças de 6 a 13 anos”, afirmou Edson Modesto, diretor e fundador do instituto.

“Foi com muita honra que fiz a entrega de R$ 80 mil para o Instituto Kaleo. Tenho a certeza que essa emenda parlamentar será transformada em mais acolhimento e aprendizado para dezenas de crianças e jovens em risco de vulnerabilidade social nos projetos voltados para as áreas de saúde e educação”, garantiu Affonso Cândido.

De acordo com Edson Modesto, o recurso destinado pelo deputado vai contribuir para o atendimento social a alunos com as atividades extraclasse, bem como na gestão de emoções com apoio de psicólogas, alimentação saudável e lazer. “Estamos muito agradecidos pela iniciativa do deputado Affonso Cândido”, admitiu.

“Dessa forma, será possível desenvolvermos as potencialidades dos alunos, e também mitigarmos os índices de evasão escolar, criminalidade e auxiliar na busca do próprio protagonismo e no desenvolvimento do futuro escolar, pessoal e social”, acrescentou Edson Modesto.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO