Instituto Perdizes é inaugurado na Zona Oeste da cidade

Divulgação: governo de SP – 08/11/2022 Inauguração do Instituto Perdizes

O prefeito Ricardo Nunes participou na manhã desta terça-feira (08) da inauguração do novo Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), na zona oeste da capital. O investimento do Governo de São Paulo para as obras foi de R$ 79,3 milhões. Outros R$ 12 milhões foram revertidos para a aquisição de equipamentos e mobiliários.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a Prefeitura de São Paulo também vem trabalhando com uma atenção especial nessa questão. “Nós inauguramos nos últimos meses cinco CAPS [Centros de Atenção Psicossocial] na cidade, entre eles alguns álcool e drogas, e dois SIATs [Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica]”, disse.

A nova unidade estadual conta com 200 leitos para pacientes em tratamento contra álcool e drogas e, também, será retaguarda do complexo HCFMUSP, colaborando no combate à Cracolândia ao ampliar o atendimento de saúde para pessoas portadoras de dependência química na cidade de São Paulo.

“Esses novos 200 leitos vão ajudar a desafogar o Hospital das Clínicas. É um hospital de retaguarda, melhorando ainda mais o atendimento do nosso HC”, destacou o governador, Rodrigo Garcia. “Fico muito feliz em entregar um novo hospital para cidade de São Paulo”, completou.

O edifício da nova unidade de Saúde tem uma área de 23 mil m² e abriga um centro de tratamento de doenças relacionadas ao uso de álcool e drogas, unidade de hospital-dia, 80 leitos de internação, ambulatórios médicos e multiprofissionais, ginásio de fisioterapia e atividades físicas e espaços de convivência e reuniões terapêuticas, ou seja, total estrutura para que o paciente referenciado tenha assistência integral no tratamento à dependência química, com base nos protocolos adotados pelo Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP, que é referência na especialidade.

O local contempla também uma unidade de internação de transição de cuidados de pacientes em diversas especialidades, com 120 leitos para a assistência integral a casos agudos não-críticos, possibilitando melhor rotatividade dos leitos de internação dos demais institutos do complexo HCFMUSP. Esse bloco será equipado com tomógrafo computadorizado, raio-x digital e ultrassonógrafo, além de posto de coleta para exames de análises clínicas que atenderá todo o complexo.

“Com este novo Instituto vamos aprimorar o fluxo de atendimento aos pacientes de todo o nosso complexo, em um novo espaço com estrutura assistencial de internação e consultas ambulatoriais. Além disso, estamos oferecendo um serviço especializado e centralizado em dependência química, beneficiando o paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessita deste tipo de assistência e tendo como missão criar um modelo de tratamento e prevenção que poderá servir de referência para um programa de maior abrangência, em parceria com Estado e Município”, afirmou a presidente do Conselho Deliberativo do HCFMUSP, Eloísa Bonfá.

O Instituto Perdizes entra em funcionamento de modo gradual e, quando estiver em plena capacidade, poderá realizar mais de 2,2 mil internações anuais, mais de 5 mil atendimentos em regime de hospital-dia, mais de 16 mil consultas médicas ambulatoriais, além dos demais atendimentos multiprofissionais, como psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e assistência social, entre outros.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, os pacientes atendidos na rede de psicoatenção poderão ser atendidos no novo hospital estadual. “Os pacientes serão encaminhados pelos CAPS nesse serviço de internação e, depois de recuperados, voltam para fazer o acompanhamento nos CAPS”, explicou. “Aqui vão acontecer internações voluntárias e involuntárias, vai depender da condição” do paciente”, finalizou.

Fonte: IG SAÚDE