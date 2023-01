Integração e Governança inicia hoje na Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), participou na manhã desta terça-feira (24) da entrega de implantes contraceptivos subdérmicos para a rede municipal de saúde de Ariquemes. O material foi adquirido com recursos de emenda do deputado, no valor de R$ 100 mil, com uma contrapartida de R$ 9.200 da prefeitura. “É uma ação importante para a saúde da mulher, para o planejamento familiar e que em parceria com a prefeitura, estamos disponibilizando um total de 245 desse método, para atender às mulheres que são assistidas pela rede municipal de saúde de Ariquemes”, disse Redano.

O parlamentar estava acompanhado da prefeita de Ariquemes, Carla Redano, que ressaltou mais esse investimento para o município. “Em todas as frentes, temos atuado e buscado parcerias. Na saúde, não é diferente e especialmente com as mulheres, que sempre recebem uma atenção especial de nossa atuação, enquanto gestora pública”, disse a prefeita.

A emenda é um pedido da vereadora Simone Macedo. “O implante é um bastonete bastante pequeno inserido sob a pele do braço da mulher, para atuar como contraceptivo. Ele é invisível e evita a gravidez por até três anos”. Frisou a vereadora.

Os contraceptivos serão destinados para a prevenção da gravidez não planejada por mulheres adultas, em idade reprodutiva entre 15 a 49 anos, que já estão na fila de espera, ou que tiveram bebês na Casa de Parto Natural do Município, de acordo com informações da prefeitura.

A Secretaria de Saúde informou que as mulheres interessadas, e que estão dentro dessa faixa etária, devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar uma consulta médica, e os devidos encaminhamentos para a colocação do dispositivo, nas próximas remessas.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Assessoria