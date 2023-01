Inteligência de negócios para a tomada de decisão reforçada com ações da Setic

As rodovias pavimentadas estaduais, na região da Zona da Mata, recebem atenção especial do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes –DER. A equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER de Rolim de Moura, concluiu nesta semana, os serviços de manutenção, recuperação e conservação na rodovia-383 de Rolim de Moura a Alta Floresta d’Oeste e a rodovia-135 de Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Vila Marcão.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias pavimentadas é de suma importância para manter a segurança na trafegabilidade. “Buraco na pista é prejuízo e risco de acidentes. O Governo do Estado tem realizado ações precisas por meio do DER visando melhorias em toda a malha viária, para garantir a segurança de quem utiliza e o escoamento da produção do agronegócio que impulsiona a economia”, enfatiza o governador.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes Dias, explica que as manutenções nas rodovias pavimentadas consistem na fresagem do pavimento, remoção dos pontos deteriorados, limpeza do local para aplicação da emulsão asfáltica tipo RR e do Cbuq (massa asfáltica).

Na terça-feira (17), o gerente da 4ª Usina de Asfalto, Gustavo Lincoln, confirmou o início dos trabalhos na Rodovia-010, nos 25 quilômetros entre Rolim de Moura a Nova Estrela, único distrito do município. “Com a chegada do inverno amazônico (período chuvoso), o pavimento antigo fica propício a novos buracos e borrachudos. A nossa missão é manter a via trafegável. Além disso, a RO-010 recebe a roçagem da vegetação às margens da via”, comentou.

Fonte: Governo RO