Inter começa preparação para enfrentar o Avenida pelo Gauchão

O Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira (23.01) e deu início à preparação para enfrentar o Avenida.

Serão apenas dois treinamentos até o confronto com a equipe de Santa Cruz do Sul, marcado para esta quarta-feira (25), às 19h, no estádio Eucaliptos.

A primeira atividade da semana foi aberta para a imprensa. O treinador Mano Menezes comandou um trabalho com todo grupo de jogadores na parte inicial.

Depois, com a participação de alguns garotos do Celeiro de Ases, a comissão organizou exercício tático, fechando o treinamento desta manhã.

O grupo colorado volta a treinar no turno da manhã desta terça-feira (24). Depois, a delegação parte para Santa Cruz, chegando à tarde na cidade.

