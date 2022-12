Inter encerra temporada com público de 650 mil pessoas nas partidas que disputou

Grandes públicos movimentaram o Beira-Rio em 2022. Ano de recorde batido no futebol feminino brasileiro, feito estabelecido graças às 36.330 pessoas que lotaram o Gigante na partida de ida da final do Brasileirão A1, a temporada passada também registrou a maior presença de torcida (43.191) em um jogo disputado no Beira-Rio desde a reabertura dos portões após as medidas tomadas para combate à pandemia de Covid-19. Ao todo, 650 mil acessos ocorreram nos duelos travados pelo Clube do Povo em sua casa.

O Beira-Rio foi o principal palco dos 87 jogos e seis eventos sediados pelo Inter na última temporada. No Gigante, ocorreram 31 partidas do futebol masculino e outras sete das Gurias Coloradas. Já o CT de Alvorada recebeu 29 confrontos, nove a mais do que os disputados no SESC, enquanto todos os eventos foram realizados no Gigantinho. Confira os maiores públicos do ano:

1 – 43.191 – Inter x Melgar-PER (11/08)

2 – 40.598 – Inter x Colo-Colo-CHI (05/07)

3 – 39.541 – Inter x Atlético-MG (31/07)

4 – 36.573 – Inter x Fortaleza (17/04)

5 – 36.330 – Gurias Coloradas x Corinthians (18/04)

Agora, o calendário reserva mais emoções para os Colorado em 2023. Com as iminentes disputas de Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Inter estima sediar 119 jogos na próxima temporada, além de 15 eventos. O número representa um acréscimo de 44% em comparação ao registrado em 2022, e o Clube já está se preparando para torná-lo realidade – assim como fez em 2022, quando desenvolveu uma série de melhorias para garantir uma experiência ainda mais satisfatória aos seus torcedores e torcedoras.

Fonte: Agência Esporte