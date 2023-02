Inter vence a segunda consecutiva pelo Gauchão

O Colorado venceu a segunda partida consecutiva, chegou aos 16 pontos e retomou a vice-liderança estadual nesta noite de quinta-feira (16.02). No Beira-Rio, Pedro Henrique e Lucca marcaram os gols do triunfo de 2 a 0 do Inter sobre o São José, válido pela oitava rodada do Gauchão.

Agora, devido ao Carnaval, o time de Mano Menezes terá agenda livre nos próximos dias, e voltará a campo somente em 25 de fevereiro, fora de casa, contra o Aimoré.

Aposta na velocidade

Mano mudou o time para o jogo desta quinta. Além de promover as entradas de Gabriel Mercado, que estreou em 2023, e Baralhas no setor defensivo, o comandante armou o Inter com três atacantes no Beira-Rio. Pela direita (principalmente), atuou Wanderson. Na esquerda, via de regra, Pedro Henrique. Por dentro, Alemão. Junto deles, Mauricio completava um quarteto de muita mobilidade.

Mercado estreou em 2023 | Foto: Ricardo Duarte

O esquema ofensivo e veloz assustou pela primeira vez aos 14. Lançado por Mercado, que do campo de defesa ganhou espaço para o passe de perna direita, Pedro Henrique surgiu livre na grande área do Zeca e finalizou de primeira. A bola raspou o travessão e saiu por cima. Mais tarde, Vitão surgiu na área e, após escanteio cobrado por Pena, cabeceou ao lado da meta de Fábio Rampi.

O Inter chegou, inclusive, a balançar as redes no primeiro tempo, mas o gol de PH foi anulado por impedimento. Já às vésperas do intervalo, foi Mauricio quem assumiu protagonismo nas incursões ofensivas do Clube do Povo, mas o meio-campista esbarrou, na melhor chance que teve, em boa defesa do goleiro. Pena, em arremate de fora da área, também assustou, mas mandou para fora.

Mauricio atuou mais centralizado no primeiro tempo | Foto: Ricardo Duarte

O São José também teve suas chances ao longo do primeiro tempo. A melhor oportunidade da equipe da Zona Norte de Porto Alegre saiu dos pés de Matheuzinho, que carimbou o travessão de Keiller em chute de longa distância. Zé Andrade, em cabeceio feito na área colorada, também levou perigo, enquanto Thayllon apareceu com espaço em jogada de contragolpe, mas foi derrubado, em falta providencial, por Mercado.

Goleadores decidem

PH é o artilheiro do Gauchão | Foto: Ricardo Duarte

No segundo tempo, o Inter voltou ao esquema mais utilizado neste início de temporada. Alan Patrick substituiu Alemão ainda no intervalo, repassando a Pedro Henrique a responsabilidade de ser a referência ofensiva – e o camisa 28 mostrou que o faro artilheiro segue em dia. Aos 18 minutos, PH recebeu assistência de Wanderson e não se intimidou com a saída do goleiro. De carrinho, chutou rasteiro para abrir o placar e marcar seu sétimo gol em 2023!

Wand e PH, garçom e artilheiro | Foto: Ricardo Duarte

A vantagem permitiu que Mano conduzisse mais duas substituições na equipe, colocando Lucca e Johnny em campo. Menos de 10 minutos de pois de entrar, o centroavante cria do Celeiro de Ases desencantou como atleta profissional. Em sua quinta partida pelo Clube do Povo, Lucca recebeu excelente cruzamento de Carlos de Pena, antecipou a marcação na primeira trave e desviou de casquinha. A bola morreu no contrapé do goleiro: 2 a 0!

Antes do apito final, Moledo e Lucas Ramos também saíram do banco para contribuir na luta pela vitória, que só não ficou maior por culpa de Fábio. O goleiro brilhou com dois milagres, já aos 49, e manteve o 2 a 0. Agora, o Inter tem mais três jogos para disputar na primeira fase do Gauchão. Depois do Aimoré, o Colorado visitará o Grêmio, em 5 de março, e então encerrará o turno de pontos corridos contra o Esportivo, no dia 11, dentro de casa!

Fonte: Agência Esporte