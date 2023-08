Inter vence o Bolívar e avança para a semifinal da Libertadores

Foi uma batalha difícil, mas o Corinthians garantiu sua vaga na semifinal da Sul-Americana. O time superou o Estudiantes nos pênaltis, com placar de 3 a 2, após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar.

Fábio Santos, Fausto Vera e Rojas converteram as cobranças para o Corinthians, enquanto Giuliano errou. Sosa e Méndez marcaram para o Estudiantes, mas Rollheiser, Lollo e Ascacíbar desperdiçaram suas chances, com Cássio defendendo a cobrança de Ascacíbar.

Na primeira partida, o clube brasileiro venceu pelo mesmo placar na Neo Química Arena e tinha a vantagem do empate. A derrota por um gol de diferença na Argentina deixou o placar agregado empatado, levando a decisão para os pênaltis.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o vencedor do confronto entre Fortaleza e América-MG. O Fortaleza tem a vantagem, pois venceu a primeira partida por 3 a 1 no Independência. O jogo decisivo será realizado no Castelão na quinta-feira, dia 31.

As semifinais estão marcadas para as semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro. Até lá, o Corinthians terá jogos pelo Brasileirão contra Palmeiras, Fortaleza, Grêmio e Botafogo.

O Estudiantes igualou o placar agregado com um gol relâmpago marcado por Mauro Méndez aos 52 segundos de jogo. Durante o primeiro tempo, o time argentino dominou completamente a partida, deixando o Corinthians encurralado e tendo a posse de bola.

A estratégia do técnico Vanderlei Luxemburgo não funcionou, e o Corinthians teve poucas oportunidades de ataque. A opção de começar com Yuri Alberto no banco e Renato Augusto como referência no ataque não deu resultado, já que o camisa 8 ficou isolado e não contribuiu na criação das jogadas.

O Corinthians teve dificuldades em campo e viu a trave salvar o time duas vezes, mas conseguiu chegar ao intervalo sem sofrer mais gols. Com pouca resistência do adversário, o Estudiantes dominou o jogo estatisticamente, com 16 chutes a 1 apenas no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Corinthians fez mudanças, mas continuou na defensiva. Luxemburgo colocou Yuri Alberto e Wesley em campo para buscar uma reação na velocidade, e o time conseguiu ser mais competitivo, principalmente devido à diminuição de intensidade dos argentinos.

Cássio foi o grande destaque da noite, juntamente com a trave. O ídolo corintiano foi fundamental em todas as vezes que foi acionado durante a partida, defendeu um pênalti na disputa e se tornou o principal responsável pela classificação do time na Argentina.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes 1 x 0 Corinthians [1×1 no agregado e 2×3 nos pênaltis] Competição: Volta das quartas de final da Sul-Americana

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

Data e hora: 29 de agosto de 2023, às 21h30

Árbitro: Wilmar Roldan

Assistentes: Alexander Gusman e Wilmar Navarro

VAR: Juan Lara

Amarelos: Núñez, Yuri Alberto, Wesley, Lollo, Fábio Santos

Vermelho: Não houve Gol: Mauro Méndez, aos 1’/1ºT Estudiantes: Andújar; Benedetti, Lollo, Mancuso e Núñez; Rodríguez (Zuqui), Ascacíbar, Sosa e Rollheiser; Mauro Méndez e Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Giuliano), Maycon, Ruan Oliveira (Yuri Alberto) e Renato Augusto (Fausto Vera); Romero (Wesley) e Matías Rojas. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Fonte: Esportes