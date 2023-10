Inter vence o Grêmio pela 26ª rodada do Brasileirão

Dominante do começo ao fim, o Internacional apoiado por mais de 39 mil colorados e coloradas, venceu seu maior rival nesta tarde de domingo (08.10).

Jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o Gre-Nal 440 foi vencido pelo placar de 3 a 2, e contou com gols de Valencia, Wanderson e Alan Patrick para o Inter. Com o resultado, o time de Eduardo Coudet chega aos 32 pontos na tabela do país.

Com o resultado, o Inter subiu para a 12ª colocação com 32 pontos e abriu boa distância para a zona de rebaixamento. Agora, na próxima rodada, que acontece após a parada da Data Fifa, o time de Eduardo Coudet visita o Bahia, no dia 18 de outubro (quarta-feira), às 21h30.

O duelo iniciou movimentado e melhor para os donos da casa que, aos 5 minutos largaram em vantagem ao abrir o placar com Enner Valência, após Alan Patrick acionar o equatoriano. Mas o Tricolor tentou a reação de imediato, no entanto parou no setor defensivo colorado: em uma das oportunidades, Geromel desviou de cabeça a cobrança lateral de Reinaldo, mas o goleiro Rochet segurou, impedindo o gol.

Tentando melhorar a marcação e a intensidade na partida, a equipe do técnico Renato Portaluppi chegou ao ataque desta vez com F. Cristaldo e Suárez, mas no lance, a bola acabou saindo muito forte, se perdendo pela linha de fundo. Do outro lado, foi a vez de Alan Patrick receber livre na meia direita e finalizar, parando em Gabriel Grando, que operou grande defesa.

O jogo seguiu equilibrado e com a defesa tricolor tentando impedir as chegadas coloradas. Na reta final, o Tricolor teve uma chance em cobrança de falta, mas Rochet segurou com tranquilidade no centro da meta.

O segundo tempo começou com os adversários levando a melhor, logo aos 3 minutos. Wanderson marcou o segundo gol colorado.

Mas a partir disto, os minutos seguintes passaram a ser de mais equilíbrio, mesmo com muitas faltas cometidas de ambos os lados. O Grêmio conseguiu descontar aos 22′, quando João Pedro chutou da entrada da área, rasteiro, mandando para o fundo do gol. Mas o Inter respondeu logo em seguida, com uma troca de passes rápida, em que Alan Patrick marcou para o rival.

Não demorou e o Grêmio respondeu a altura. Com 28’ jogados, Luis Suárez cobrou uma falta da intermediária de ataque e mandou para o fundo das redes, encostando no marcador e assinalando o segundo.

O jogo seguiu movimentado, mas sem mais gols marcados. Com o resultado, Tricolor não soma pontos nesta rodada.



Ficha técnica:

Internacional: Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Nico Hernández), Mauricio (Igor Gomes), Alan Patrick (Dalbert) e Wanderson (Rômulo); Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann (Iturbe) e Reinaldo; Villasanti (André), Carballo (Nathan) e Pepê; Cristaldo (Galdino), Suárez e Ferreira (Besozzi).

Gols: Enner Valencia, aos 5’/1ºT, Wanderson, aos 3’/2ºT, e Alan Patrick, aos 24’/2ºT (I). João Pedro, aos 22’/2ºT, e Suárez, aos 28’/2ºT (G).

Cartões amarelos: Mercado, Renê, Igor Gomes, Nico Hernández e Johnny (I). Kannemann, Suárez, Geromel, Ferreira e Villasanti (G).

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (FIFA), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Guilherme Dias Camilo (FIFA). Quarto Árbitro: Roger Goulart. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA).

Estádio: Beira-Rio.

Público: 39.133. Pagantes: 34.561. Não pagantes: 4.572.

Renda: R$ 1.161.589,00.

