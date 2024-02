Inter vence o São José e assume a liderança do Gauchão

Em jogo movimentado no estádio Campos Maia, o Santos FC ficou no empate em 2 a 2 com o Mirassol na noite deste domingo (11), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2024. Os gols santistas foram anotados por Hayner e Willian Bigode.

Com a igualdade, os comandados de Fábio Carille chegaram aos 16 pontos e seguem liderando o grupo A. Além disso, o Alvinegro Praiano também continua como líder geral do torneio.

Na 8ª rodada, o Peixe faz clássico contra o São Paulo nesta quarta-feira (14), às 19h30, no estádio Morumbis.

Hayner (centro) marcou o primeiro gol no empate santista diante do Mirassol (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O jogo – Mesmo atuando fora de casa, o Santos FC começou comandando as ações no estádio Campos Maia. E, logo aos 14 minutos, Aderlan inverteu da direita para esquerda e mandou nos pés de Hayner. Com categoria, o lateral driblou Negueba e chutou rasteiro. A bola acabou desviando em Rodrigo Ferreira e morreu no fundo da rede, abrindo o placar para o Peixe.

Após o tento santista, o Mirassol passou a atacar com mais velocidade e, aos 20, Danielzinho cruzou rasteiro para Dellatorre. O centroavante apareceu atrás da zaga santista e, de carrinho, deixou tudo igual no placar.

A igualdade empolgou a equipe do interior de São Paulo, que desperdiçou várias oportunidades na sequência. O Alvinegro Praiano só voltou a responder aos 38, quando Marcelinho recebeu de Aderlan na direita, passou pela marcação e bateu no canto esquerdo do goleiro Alex Muralha, mas mandado pela rede do lado de fora.

Para o segundo tempo, o Santos FC voltou com a entrada de Morelos no lugar de Nonato e o duelo ficou mais aberto no estádio Campos Maia, com boas chegadas para os dois lados. Aos 15, o lateral-direito Rodrigo Ferreira acabou sendo expulso após fazer falta em Hayner e tomar o segundo amarelo.

Willian Bigode (esq) anotou o segundo do Peixe na partida em Mirassol (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Com a vantagem numérica, o Alvinegro Praiano passou a tentar mais o ataque para buscar a vitória no interior. O Mirassol, por sua vez, trocou um atacante por um zagueiro e começou a jogar pelo contra-ataque.

Aos 25, Aderlan cruzou pela direita para dentro da área e Messias apareceu entre os zagueiros rivais para testar firme e mandar no cantinho direito de Alex Muralha, que fez grande defesa e salvou o Mirassol.

E, de tanto pressionar, o Santos FC conseguiu o gol aos 36 minutos. O lateral Souza recebeu de Pedrinho pela esquerda e cruzou para Otero. O venezuelano chutou de primeira e Willian Bigode, dentro da pequena área, desviou de cabeça para marcar seu primeiro gol com a camisa santista e fazer 2 a 1 no placar do estádio Campos Maia.

O Mirassol, porém, não se abateu com o tento sofrido e buscou novamente o empate aos 45, quando Mário Sérgio aproveitou sobra dentro da área e tirou de João Paulo para decretar o placar final em 2 a 2 no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 x 2 SANTOS FC

Local: Campos Maia, Mirassol (SP)

Data: 11 de fevereiro de 2024 (domingo)

Horário: 18h

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini

Cartões amarelos: SANTOS FC: Diego Pituca, Hayner e Willian Bigode.

Cartões vermelhos: MIRASSOL: Rodrigo Ferreira.

GOLS:

MIRASSOL: Dellatorre, aos 20 do 1T; Mário Sérgio, aos 45 do 2T;

SANTOS FC: Hayner, aos 14 do 1T; Willian Bigode, aos 36 do 2T;

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Lucas Gazal e Warley (Marcelo); Gabriel, Danielzinho e Chico Kim (Paulinho Bóia); Negueba, Fernandinho (Wanderson) e Dellatorre (Mário Sérgio).

Técnico: Mozart.

SANTOS FC: João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hayner (Pedrinho); Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Nonato (Morelos); Marcelinho (Otero), Willian Bigode e Guilherme (Souza).

Técnico: Fábio Carille.

