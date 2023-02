INTERCÂMBIO – Comitiva de Meio Ambiente do Acre visita parques naturais e viveiro de Porto Velho

Visita técnica teve interesse nas boas práticas e políticas públicas desenvolvidas pelo Município

A visita da equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco (Acre) a Porto Velho se encerrou nesta sexta-feira (10), com um passeio ao Parque Natural, Viveiro Municipal e Parque Jardim das Mangueiras. A visita foi motivada através do interesse pelas boas práticas e políticas públicas desenvolvidas pelo Município, voltadas ao meio ambiente na capital rondoniense.

O passeio foi acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Alexandro Pincer, que destacou que o encontro das administrações das duas capitais é oportunidade de troca de experiências para beneficiar as cidades e seus munícipes.

“Começamos a articular esta visita no início deste mês. A gente entende que apesar de estarmos no mesmo bioma, existe a necessidade de estarmos em contato para conhecer a dinâmica de cada prefeitura para estar sempre melhorando a entrega dos serviços de qualidade aos munícipes”, explica Pincer.

A comitiva do secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Carlos Alberto Nasserala, e seus assessores, chegou na quarta-feira (8), visitou o prédio da Sema e seus setores. Na visita ao Parque Natural, nesta sexta (10), o secretário da capital vizinha mostrou estar encantado com os trabalhos da prefeitura de Porto Velho quanto ao meio ambiente.

“Durante a visita aproveitamos para ver todos os tipos de estruturas da Sema e saímos daqui com grandes conhecimentos e ideias para implantar na nossa cidade também. Conhecemos o Parque Natural para ver o trabalho de paisagismo e do Viveiro, e acabamos nos encantando com o Museu do Acervo Biológico. Já vamos planejar para implantar na nossa cidade também”, falou Carlos Nasserala.

TEMAS ABORDADOS

O auditor fiscal de Meio Ambiente de Rio Branco, Marconde Maia, explica que o principal objetivo da visita foi trocar experiências em assuntos em comum sobre situações enfrentadas nos dois municípios. “Nesses dias nós conversamos e conhecemos o funcionamento de todos os setores de Meio Ambiente de Porto Velho. Nosso objetivo é aprender como a Sema vem fazendo para resolver alguns dos problemas comuns também no nosso município, quais as atitudes e como discorreu diante das situações”, disse.

Entre os temas abordados na visita estão a identificação das normativas e procedimentos jurídicos utilizados nas diversas situações de controle e gestão ambiental (que inclui fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental); conhecer a estrutura organizacional e administrativa de apoio às ações desenvolvidas em ambas as secretarias; conhecer o aparato tecnológico (software e hardware) usado tanto para gerenciar processos, quanto para o atendimento das demandas de campo; conhecer as unidades de conservação, parques e outras áreas protegidas sob a administração municipal, além dos avanços na gestão ambiental dessas áreas.

Além disso, conhecer a infraestrutura destinada à arborização e paisagismo urbano de Porto Velho; troca de experiência quanto às práticas da educação ambiental; projetos e ações voltados à preservação e conservação ambiental e mudanças climáticas; identificar métodos e procedimentos técnicos, de modo a melhorar a arrecadação municipal por meio de uma agenda positiva; conhecer as parcerias institucionais e vias de acesso a recursos externos de potenciais financiadores; entender os motivos que tornam o município referência no controle ambiental das atividades potencialmente poluidoras; conhecer as ações, projetos e programas com vistas ao fortalecimento do trabalho da Sema.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO