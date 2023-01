Internacional e Oeste empatam sem gols no encerramento da fase de grupos

No último jogo da primeira fase da Copa São Paulo, na noite desta quarta-feira (11), Internacional-RS e Oeste ficaram no empate sem gols na Arena Barueri. Já classificados, a partida tinha em disputa a liderança do Grupo 24, com o resultado em 0 a 0, os dois times terminaram a chave com sete pontos. Melhor para os gaúchos, que acabaram em primeiro lugar, graças ao seu quatro gols de saldo, contra dois dos paulistas.

Em campo encharcado, Internacional e Oeste demoraram para entrar na partida. Com dificuldade de fazer a bola rolar, ambos apostaram em lançamentos longos e ligações diretas. Com a chuva diminuindo, o Oeste foi o primeiro a se adaptar com o gramado, levando certo perigo ao gol do Internacional, mas sem sucesso. Após o susto, o time gaúcho conseguiu equilibrar a partida, porém sem sucesso na criação de jogadas.

Já na segunda etapa, a partida ganhou mais velocidade e as chances começaram a aparecer. Logo no início, Vinicius Souza, na pequena área, perdeu um gol inacreditável para o Internacional. A resposta do Oeste veio em uma cabeçada de Pimentel, que explodiu no travessão. Apesar de ficaram no quase, Internacional e Oeste não conseguiram tirar o zero do placar, na Arena Barueri.

Agora o Internacional irá enfrentar o Aster-ES, enquanto o Oeste encara o SKA Brasil, ambos os jogos da segunda fase serão disputados na sexta-feira (13).

Fonte: Agência Esporte