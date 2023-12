Internacional encerra preparação para pegar o Botafogo no Brasileirão

A temporada de 2023 está no seu final. Na tarde de terça-feira (05.12), o grupo colorado realizou o último treinamento do ano. A partida que encerra o Campeonato Brasileiro acontece nesta quarta-feira (06.12), às 21h30, contra o Botafogo, no estádio Beira-Rio.

O treino que finalizou a preparação para a partida foi fechado no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet realizou trabalhos técnicos no gramado, ajustando os últimos detalhes do time que buscará a quarta vitória seguida no Brasileirão.

Para o jogo contra o Botafogo, o comandante terá o retorno do atacante Pedro Henrique, que cumpriu suspensão na rodada passada. Já Campanharo recebeu o terceiro cartão amarelo e fica de fora.

Com 52 pontos, o Clube do Povo está na nona posição na tabela de classificação, classificado para a Copa Sul-Americana do próximo ano. Junto com o apoio da torcida colorada, a equipe buscar fechar o ano com uma vitória no Gigante.

