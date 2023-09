Internacional está pronto para encarar o Fluminense na semifinal da Libertadores

Está chegando a hora! Depois de muito trabalho e dedicação no CT Parque Gigante, o grupo colorado está pronto para encarar as semifinais da CONMEBOL Libertadores. Nesta quarta-feira (27.09), às 21h30, o Inter enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da competição continental.

A preparação para a partida chegou ao fim na tarde desta terça-feira (26/9). Assim como nos últimos dias, o elenco encarou a chuva e foi ao gramado para o treinamento. As atividades foram realizadas com portões fechados no CT, com privacidade para ajustar os últimos detalhes antes do jogo.

O treinador Eduardo Coudet tem praticamente todo o grupo à disposição para o confronto na capital carioca. O atacante Pedro Henrique, que fraturou o braço, segue em processo de recuperação.

A delegação colorada viaja no início da noite para o Rio de Janeiro, chegando por volta das 21h. Depois de eliminar Nacional-URU, Independiente Medellín-COL e Metropolitanos-VEN na primeira fase, River Plate-ARG nas oitavas e Bolívar-BOL nas quartas, o adversário agora é a equipe brasileira.

Juntos com milhares de colorados, vamos em busca de abrir vantagem no primeiro jogo fora de casa para depois decidir tudo no Gigante. O confronto de volta está marcado para a semana seguinte.

