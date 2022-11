Internacional goleia o Palmeiras e fecha o Brasileirão na segunda colocação

O Inter atropelou o Palmeiras, na tarde deste domingo (13.11), por 3 a 0, pela 38ª e última rodada do Brasileirão; Mauricio, Alemão e Romero marcaram os gols da vitória, que garantiu a vice-liderança e a melhor campanha como mandante para o Colorado, dono de 73 pontos na competição, nosso melhor desempenho na história do Brasileirão por pontos corridos disputado por 20 equipes.

A chuva não abalou a torcida colorada, que ocupou aos milhares as arquibancadas do Beira-Rio. Dentro de campo, o Inter tratou de recompensar as mais de 31 mil pessoas que o apoiavam, e dominou o jogo desde o início. Logo aos nove, Mauricio, o artilheiro dos gols bonitos, deu as caras pela terceira partida consecutiva, e marcou um golaço após assistência de Alemão.

Os visitantes acusaram o golpe com o gol sofrido, e estiveram nocauteados durante os 10 minutos que sucederam a pintura de Mauricio. Wanderson foi quem melhor aproveitou o baque paulista, mas o goleiro Vinicius e a trave impediram que o camisa 11 balançasse as redes. Quem marcou, e seguindo à risca a cartilha dos centroavantes, foi Alemão. Antes garçom, ele recebeu cruzamento açucarado de Mauricio e não perdoou.

Alemão aumentou a vantagem colorada/Foto: Ricardo Duarte Leia Também: Aeroporto de Guarulhos tem 25 voos cancelados após bloqueio de rodovia

Uma das grandes interrogações ao longo da semana colorada residiu na primeira volância. Sem os lesionados Gabriel, Liziero e Edenilson, o Inter ainda perdeu Johnny, contundido no joelho direito. Problema para Mano? Não quando você pode recorrer ao sempre fértil Celeiro de Ases. Pela primeira vez em sua carreira profissional, Matheus foi escalado como titular, e a decisão se provou absolutamente acertada ao longo da etapa final.

Invicto até então como visitante no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, já coroado campeão, não queria se despedir do Nacional com derrota. Por isso, Abel Ferreira mandou o time para o ataque depois do intervalo. Ele não contava, porém, com a segurança da defesa colorada. Protegida por Matheus, a retaguarda brilhou mais uma vez, e raramente foi superada. Quando levou a melhor, o ataque alviverde ainda esbarrou nos tradicionais milagres de Keiller.

Na reta final de confronto, Mano promoveu as entradas de Lucas Ramos, Pedro Henrique, Braian Romero e Estêvão. Aos 39, os dois últimos trataram de elevar a vitória à goleada. Depois de boa jogada do meio-campista, Wanderson foi lançado e deixou ela limpa para o argentino, que finalizou como centroavante, na saída do goleiro, para ampliar. Placar definido: Inter 3, Palmeiras 0.

Romero desencantou no Beira-Rio | Foto: Ricardo Duarte Leia Também: Franquia de impacto social 4YOU2 ajuda a transformar vidas

Fonte: Agência Esporte