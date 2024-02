Internacional vence Caxias por 2 a 0 e assume liderança provisória do Gauchão

O Internacional enfrentou o Caxias no estádio Beira-Rio, neste sábado (03.02), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O time da casa saiu vitorioso, derrotando o Caxias por 2 a 0, com ambos os gols sendo marcados pelo atacante Lucca.

O confronto marcou o primeiro encontro das duas equipes desde a conturbada semifinal de 2023, quando o Caxias garantiu sua classificação para a final, resultando em confusões entre jogadores e torcedores do Internacional.

Com a vitória, o Internacional chegou a dez pontos e assumiu a liderança provisória do Gauchão. No entanto, o Grêmio, vice-líder com nove pontos, ainda tem a chance de superar o Internacional e assumir a ponta da tabela, enfrentando o Avenida no mesmo dia.

O primeiro tempo da partida foi marcado pela falta de emoção, com o Internacional encontrando dificuldades para penetrar na defesa adversária. A equipe só conseguiu ameaçar o gol do Caxias através de jogadas aéreas.

No intervalo, o treinador Eduardo Coudet promoveu mudanças na equipe, incluindo a entrada do atacante Lucca, que foi determinante para a mudança no jogo.

Logo no início da segunda etapa, aos 50 segundos, o Internacional teve uma grande oportunidade de abrir o placar com Valencia, mas o chute foi defendido pelo goleiro Volpi. Aos seis minutos, Wanderson acertou a trave do Caxias, animando a torcida presente no Beira-Rio.

Aos sete minutos, Lucca marcou um golaço, recebendo um cruzamento de Wanderson e finalizando de bicicleta, sem chances para o goleiro adversário. O atacante não parou por aí e ampliou a vantagem do Internacional aos 16 minutos, aproveitando um rebote e tocando com categoria para o gol.

Com esses dois gols, Lucca foi o grande destaque da partida, garantindo a importante vitória do Internacional sobre o Caxias.

Agora, o Internacional se mantém na liderança provisória do Campeonato Gaúcho, aguardando o resultado do Grêmio para confirmar sua posição na ponta da tabela.

Fonte: Esportes