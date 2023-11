Internacional vence o Cruzeiro e melhora sua classificação no Brasileirão

O Goiás ganhou do Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira, neste domingo (05.11), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Raphael Guzzo, mantendo viva a luta do Goiás contra o rebaixamento na reta final do campeonato.

Com esse resultado, o Goiás subiu para a 17ª posição na tabela, com 35 pontos, um a mais que o Vasco e apenas dois a menos que o Santos. Os dois times ainda vão jogar nessa rodada, na segunda-feira, contra Botafogo e Cuiabá, respectivamente. O Cruzeiro também está sob pressão, com 37 pontos e um jogo a menos. O Coritiba está em 19º lugar, com 23 pontos, e bem próximo do rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo durante a semana, na 33ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Coritiba enfrenta o América-MG na Arena Independência, às 19h (horário de Brasília), em um confronto entre o último colocado e o vice-lanterna. Na quinta-feira, às 19h, o Goiás enfrenta o Santos no Estádio Hailé Pinheiro, em um confronto direto contra o rebaixamento.

Durante o jogo, os torcedores presentes no Couto Pereira viram um primeiro tempo com poucas emoções, com os goleiros garantindo o empate sem dificuldades. Apesar de jogar em casa, o Coritiba viu o Goiás ter as melhores oportunidades, com Lucas Halter e Raphael Guzzo.

Os times voltaram mais determinados para a segunda etapa, alternando os ataques e exigindo muito dos goleiros. Assim como no primeiro tempo, o Goiás teve mais facilidade em construir jogadas e abriu o placar aos 24 minutos. Em um contra-ataque rápido, Guilherme Marques arrancou do meio-campo e chutou em cima de Gabriel. No rebote, Guzzo finalizou de primeira e marcou o gol.

Após o gol, o Coritiba tentou manter a posse de bola para buscar o empate, mas encontrou dificuldade em criar chances contra a defesa adversária. Nos acréscimos, o técnico do Coritiba, Thiago Kosloski, foi expulso por reclamação e deixou o gramado sob vaias vindas da torcida.

FICHA TÉCNICA CORITIBA 0 X 1 GOIÁS Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data: 5 de novembro de 2023 (domingo) Horário: 18h30 (de Brasília) Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Maurício Coelho Silva Penna (RS) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP) Cartões amarelos: Henrique e Willian Farias (Coritiba). Guilherme Marques, Allano e Morelli (Goiás). Cartões vermelhos: Thiago Kosloski (Coritiba) Red Bull Bragantino vence o Goiás pelo Brasileirão Leia Também: América fecha preparação para enfrentar o São Paulo no Brasileirão GOLS: Goiás: Raphael Guzzo (aos 25 minutos do 2ºT). CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; William Farias (Sebastián Gómez), Bruno Gomes (Lucas Barbosa) e Matheus Bianqui (Diogo Oliveira); Robson (Andrey), Garcez (Jesé) e Marcelino Moreno. Técnico: Thiago Kosloski GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Diego), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Guilherme Marques (João Magno), Raphael Guzzo (Sidimar) e Morelli; Allano, Anderson Oliveira (Willian Oliveira) e Matheus Babi (Higor Meritão). Técnico: Armando Evangelista

