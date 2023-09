Internacional vence o São Paulo de virada no Brasileirão

O São Paulo perdeu para o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira, de virada, no Beira-Rio, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi o último teste para a equipe antes da grande final da Copa do Brasil. Calleri abriu o placar para o São Paulo, de pênalti, mas Bustos e Renê viraram o jogo para o Internacional.

Com essa derrota, o São Paulo ampliou seu jejum de vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro. Agora são 11 partidas sem vencer fora de casa, com cinco empates e seis derrotas. A única outra equipe que não venceu fora de casa na competição é o América-MG, que está na última posição.

Agora o São Paulo volta suas atenções para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. A partida acontecerá no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, e é considerada a mais importante dos últimos anos para o São Paulo.

No jogo contra o Internacional, o time da casa começou melhor, mas o São Paulo reagiu e equilibrou a partida. As disputas se concentraram nas intermediárias, já que o Internacional não dava espaço para o São Paulo. O time paulista tentou agredir com jogadas aéreas, mas não teve sucesso.

No final do primeiro tempo, Calleri cabeceou na trave após cobrança de escanteio, mas teve outra oportunidade e converteu o pênalti, colocando o São Paulo em vantagem. Porém, o Internacional empatou logo no início do segundo tempo, com Bustos, e virou o jogo com um gol de Renê.

O São Paulo só reagiu no final da partida, mas não conseguiu empatar. O Internacional adotou uma postura mais defensiva para segurar a vantagem. Com isso, o São Paulo teve mais uma derrota como visitante no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 2 X 1 SÃO PAULO Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Data: 13 de setembro de 2023, quarta-feira Horário: 21h30 (de Brasília) Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG) Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR FIFA – PR) Gols: Calleri, aos 48 do 1ºT (São Paulo); Bustos, aos 14 do 2ºT, Renê, aos 24 do 2ºT (Internacional) Cartões amarelos: Mercado, Gabriel, Keiller, Lucho González, (Internacional); Diego Costa, Pablo Maia, Rafinha, Calleri (São Paulo) Corinthians faz treino tático de olho no Fortaleza Leia Também: “Pauta bomba” em tramitação no Congresso põe contas públicas sob risco INTERNACIONAL: Keiller; Fabrício Bustos, Hugo Mallo, Gabriel Mercado (Nicolás Hernández) e Renê; Gabriel (Rômulo), Bruno Henrique (Matheus Dias), Maurício (Igor Gomes) e Wanderson; Alan Patrick e Lucca.Técnico: Eduardo Coudet. SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Nathan), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Pablo Maia, Alisson e Wellington Rato, Lucas (Michel Araújo), Luciano (Nestor) e Calleri (Pato).Técnico: Dorival Júnior.

