Internacional vence o Vasco por 2 a 1 em partida que mantém equipe carioca na zona de rebaixamento

O Vasco enfrentou o Internacional na noite desta quinta-feira (26.10), no jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio de São Januário, o Internacional venceu por 2 a 1, com gols de Maurício e Valencia, enquanto Alex Teixeira descontou para o Vasco.

Essa foi a segunda derrota consecutiva do Vasco no campeonato, deixando a equipe com 30 pontos e na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Internacional se distanciou da ameaça de rebaixamento e sonha com uma vaga nas competições sul-americanas.

Na próxima rodada, ambos os times jogam no domingo. O Vasco enfrenta o Goiás, em um confronto direto contra o rebaixamento, às 16 horas, na Serrinha. Já o Internacional receberá o Coritiba às 18h30, no Beira-Rio.

O Vasco começou o jogo com muita energia e pressionando o Internacional em seu próprio campo, contando com o apoio da torcida que lotou São Januário. Aos quatro minutos, quase marcaram um gol em uma boa jogada pela direita. Porém, o Internacional conseguiu resistir à pressão e, aos poucos, começou a criar oportunidades de contra-ataques aproveitando os espaços deixados pelo Vasco.

Aos 19 minutos, o Internacional abriu o placar com um belo gol de Maurício, que aproveitou um passe de Valencia dentro da área. Três minutos depois, o Internacional marcou novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. O Vasco teve dificuldades para penetrar na defesa do Internacional e foi o Inter que esteve mais perto de ampliar o placar, com uma boa chance de Valencia aos 43 minutos, que foi defendida pelo goleiro do Vasco.

No segundo tempo, o Vasco demonstrou mais disposição em busca do empate, pressionando o Internacional. Aos 11 minutos, quase marcaram um gol com Vegetti de cabeça, mas o goleiro do Internacional fez uma grande defesa. No entanto, em um contra-ataque eficiente, o Internacional marcou seu segundo gol, com Valencia.

Apesar da desvantagem, o Vasco continuou lutando em busca do gol e conseguiu diminuir o placar aos 39 minutos, com um gol de cabeça de Alex Teixeira. Nos minutos finais, o Vasco pressionou em busca do empate, mas foi prejudicado pelas expulsões de Paulinho e Erick Marcus, o que deixou a equipe com dois jogadores a menos em campo, impossibilitando uma reação.

No geral, foi uma partida em que o Internacional foi eficiente nas oportunidades que teve, enquanto o Vasco teve dificuldades em criar chances de gol e teve problemas disciplinares que prejudicaram sua performance no final do jogo.

Fonte: Esportes