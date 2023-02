Internacional volta a golear pelo Gauchão

O Inter goleou mais uma no Gauchão! Quatro dias após despachar o São Luiz por 4 a 0, o Colorado superou o Ypiranga, nesta tarde de quinta-feira (02/02), pelo placar de 3 a 0. Pedro Henrique, Alan Patrick e Mauricio marcaram os gols da vitória do Clube do Povo, que chegou aos 8 pontos no Estadual e assumiu a vice-liderança da competição. No próximo domingo (05/02), o time de Mano Menezes visitará o Novo Hamburgo, pela quinta rodada, às 20h30.

Pela primeira vez na temporada, Mano repetiu o time, e o entrosamento logo surtiu efeito. Municiados por Alan Patrick e Mauricio, a dupla Wanderson e Pedro Henrique perturbou a defesa erechinense, que cometeu um erro imperdoável logo aos cinco minutos de partida. Atento ao recuo curto da zaga adversária, PH disparou em direção à bola, driblou um marcador, deixou o goleiro no chão e, diante do gol aberto, só partiu para o abraço: 1 a 0!

À frente no placar, o Inter soube controlar o bom time do Ypiranga, e praticamente não ofereceu espaços para os visitantes. Na única oportunidade que criou, o Canarinho parou em boa defesa de Keiller. Já no ataque, Caíque brilhou com boas defesas e impediu que o Colorado ampliasse o escore antes do intervalo. Os milagre do goleiro, vilões de Mauricio e Wanderson, finalizaram o primeiro tempo.

Caíque fez boas defesas no primeiro tempo/Foto: Ricardo Duarte Leia Também: Tempo fica mais frio no fim de semana em estados do Sul e Sudeste

Colorado envolve o Canarinho

Ainda no controle, mas mais ofensivo, o Inter empilhou chances na etapa final. Antes dos 10, o Colorado já havia assustado quatro vezes. Finalizadas de fora da área, as oportunidades serviram de prólogo para o segundo gol da tarde. Genial como de costume na visão de jogo, Alanpa serviu Mauricio. Dentro da área, ele foi atropelado. Na cobrança do pênalti, o próprio 10 assumiu a responsabilidade. Bola para um lado, goleiro para o outro!

Alanpa marcou o segundo/Foto: Ricardo Duarte

Logo depois do segundo gol, Mano trocou o comando de ataque. Na vaga de PH, entrou Alemão. E o centroavante esteve envolvido na jogada que fechou o placar da quarta rodada estadual. Após receber de Wanderson, Bustos visou Alexandre e cruzou à meia-altura. A bola explodiu na mão do zagueiro, o árbitro não apitou e Mauricio decidiu: de perna direita, soltou a bomba e estufou as redes do novo Beira-Rio pela 500ª vez na história.

Mauricio marcou o gol 500 do novo Beira-Rio/Foto: Ricardo Duarte

No encerramento do jogo, mais três trocas ocorreram no Colorado. Baralhas, pela primeira vez com a camisa do Inter, Estêvão e Thauan substituíram Wanderson, Mauricio e Renê. Com a vitória por 3 a 0, o Clube do Povo assumiu a vice-liderança do Gauchão, com oito pontos, e reafirmou seu ataque como o melhor do Estadual, autor de 10 gols.

Fonte: Agência Esporte