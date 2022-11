Internações por Covid-19 ocupa 100% da UTI do Hcor

GOVSP Registro de um leito para paciente Covid-19 em São Paulo

Com o aumento de casos da Covid-19 , o Hospital do Coração (HCor – Associação Beneficente Síria) , tem a ocupação de 100% das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O instituto informou ainda que nesta sexta-feira (18), 41 pacientes estão hospitalizados com o vírus ativo.

Na última quinta-feira (17), a média móvel dos últimos sete dias apontou que 57,8% dos testados foram positivados, enquanto a taxa de conversão de internações dos atendimentos do Pronto-Socorro de pessoas com Covid-19 confirmada foi de 14%.

Reprodução: HCOR – 18/11/2022 Média Móvel e taxa de variação

No mesmo período, o Hcor registrou um aumento de 37,9% da média móvel de hospitalizações de pacientes positivados. Na avaliação de 14 dias, a variação foi de +258%.

Sobre a taxa de ocupação das UTIs, o Hcor informou que as áreas destinadas à Covid-19 são variáveis, então a capacidade instalada depende da demanda do dia a dia nos leitos.

Procurada pelo iG, a rede hospitalar afirma que ainda não é possível estabelecer uma previsão de quando haverá um aumento da capacidade das unidades de terapia intensiva, mas ressaltou que “o Hcor acompanha a variação e faz os ajustes necessários para atender os pacientes com e sem Covid-19”.

Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 32.970 novos casos de Covid-19, e 71 óbitos relacionados à doença. Com os números, já são 34.971.073 infectadas em todo o país, e 688.835 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Uso de máscaras

Nesta sexta-feira (18), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reforçou a recomendação e a importância do uso de máscaras em lugares abertos e fechados , principalmente onde costumam ocorrer aglomerações, a exemplo dos transportes públicos – ônibus, metrôs, trens, carros de aplicativo e nas respectivas estações.

Na próxima segunda-feira (21), a prefeitura de SP, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciará conscientização da população com a entrega de 1 milhão de máscaras descartáveis em terminais de ônibus, onde também serão instaladas tendas para vacinação contra a Covid-19.

A SMS esclarece que o uso de máscara se trata de uma orientação, de forma que não prevê obrigatoriedade do uso das máscaras para a população em geral. Tal recomendação, que recentemente valia apenas para pessoas com sintomas respiratórios e aquelas com imunidade comprometida, agora vale para todos os cidadãos.

