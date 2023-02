Invasão ao Capitólio: Ivanka Trump é intimada a depor sobre o episódio

Casa Branca/Joyce N. Boghosian 16.06.2017 Ivanka foi chamada a depor sobre a invasão do Capitólio, em janeiro de 2021

A filha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump , Ivanka Trump, e o marido dela, Jared Kuschner, foram intimados a depor sobre a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 , pela procuradoria especial que investiga o episódio.

De acordo com o jornal The New York Times , a intimação foi feita pelo procurador especial Jack Smith em uma investigação da procuradoria-geral dos Estados Unidos. O testemunho, porém, ainda não foi marcado. O processo é independente de outra investigação da Câmara dos Representantes e finalizada em dezembro do ano passado.

No relatório, o comitê da Câmara considerou Trump culpado por induzir a invasão ao Capitólio . Na ocasião o Congresso norte-americano foi depredado e 5 pessoas foram mortas.

Ivanka e Kuschner trabalharam no governo em funções relacionadas ao gabinete presidencial em 2017, primeiro ano do governo de Trump.

A filha do ex-presidente estava no Salão Oval da Casa Branca junto com o pai no momento em que Trump ligou para o ex-vice-presidente Mike Pence — que presidia o Senado — tentando convencê-lo a não diplomar o atual presidente do país, Joe Biden, após ele vencer as eleições presidenciais de 2020 .

Ivanka também esteve com o pai durante o discurso que ele fez aos arredores da Casa Branca contestando a lisura do processo eleitoral, pouco antes de começar a invasão ao Capitólio .

No início do mês, Pence também foi intimado a depor perante um júri, mas a data do testemunho ainda não foi marcada.

Fonte: IG Mundo