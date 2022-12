Invest Rondônia realiza encontro empresarial binacional entre representantes comerciais do Brasil e do Peru

Com o objetivo de estreitar laços econômicos com o comércio peruano, a Invest Rondônia, coordenadoria vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec realizou o encontro empresarial bilateral em Rondônia, com representantes comerciais do Brasil e Peru. Na oportunidade, estavam os representantes da Câmara Binacional de Comércio e Integração Peru-Brasil – Capebras, o encontro foi realizado no Palácio do Rio Madeira – PRM.

Na ocasião, a Invest Rondônia apresentou as potencialidades do trabalho realizado pela coordenadoria para atração de investimento, em seguida foi divulgado o portal de dados econômicos de Rondônia, executado pela Geointeligência. Atualmente o portal está dentro do site da Invest Rondônia.

Durante o encontro, os empresários, representantes de associações comerciais de Rondônia, especialistas em logística portuária e comércio exterior, além da Secretaria de Estado da Agricultura do Governo de Rondônia e da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia; apresentaram à Capebras as necessidades para ampliar o mercado à realização de mais exportação para o Peru.

Para o empresário peruano da Câmara Binacional de Comércio e Integração Peru-Brasil, Horácio Prialé, Rondônia tem uma localização estratégica. “O Peru tem os portos mais importantes para o comércio exterior no oceano pacífico, e Rondônia tem uma localização estratégica direta ao pacífico, então, somos parceiros naturais, por isso devemos ativar o comércio exterior e binacional, com facilidade de logística para estreitar a nossa relação”, afirmou o empresário.

De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento, Avenilson Trindade, o objetivo da reunião foi discutir oportunidades. “Apresentamos o que Rondônia tem para oferecer, além de ouvir o que o mercado peruano tem a ofertar ao mercado rondoniense, de forma que possamos efetivar essas oportunidades, estabelecendo cada vez mais um mercado exterior mais forte, à geração de emprego e renda para o nosso Estado”, salientou.

Fonte: Governo RO