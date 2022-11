Invest Rondônia realizará Fórum do Desenvolvimento Econômico de Rondônia, dia 29

Com o objetivo de reunir empresários locais, agentes municipais, estudantes e pesquisadores, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sedec, realizará o Fórum do Desenvolvimento Econômico de Rondônia, com o tema Integração Econômica para o Desenvolvimento Sustentável. O evento ocorrerá no dia 29, com programação matutina e noturna, no município de Porto Velho.

O fórum é uma iniciativa da Coordenadoria de Promoção à Exportação e Atração de Investimentos – Invest Rondônia. De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Avenilson Trindade, o evento é uma oportunidade para debater temas importantes para alavancar a internacionalização dos produtos rondonienses e tornar Rondônia um Estado cada vez mais competitivo, dentro e fora do Ranking de Competitividade dos Estados, produzido pelo Centro de Liderança Política – CLP.

Para o Ministro Almir Lima Nascimento, diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores, o desenvolvimento econômico sustentável deriva do esforço conjunto de autoridades governamentais, academia, setores produtivos e sociedade. “Sinto-me honrado pelo convite para tomar parte em uma reflexão, cujos resultados poderão ter um efeito muito benéfico nos próximos meses e anos para todos os que vivem, trabalham e estudam em Rondônia”, destacou o ministro.

Durante o evento, autoridades importantes estarão presentes, como Carla Marinho Fernandes, Administradora Pública pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV), expert em advocacy e análise de conjuntura política para o fortalecimento de governos subnacionais e o Ministro Almir Lima Nascimento, diretor do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais – Funag e diplomata de carreira do MRE desde 1992, além de mestre profissional em Administração Pública e Gestão de Políticas Públicas, pela Universidade de Brasília e ex-chefe do Setor de Promoção Comercial em Embaixadas do Brasil.

A programação busca marcar este importante momento de internacionalização de Rondônia como bom destino para investimentos e empreendimentos que possam gerar emprego e renda, além da intenção de convidar os 52 municípios do Estado a fazerem parte deste momento e alinhar as ações a serem articuladas, durante os próximos anos. Para as pessoas que desejam realizar a inscrição do evento para receber certificação, clique AQUI.

PROGRAMAÇÃO:

9h às 10h20: Internacionalização da Amazônia: o valor da marca rondoniense

10h40 às 12h: O Dilema da Competitividade na Gestão Pública

19h às 21h: Políticas públicas e promoção comercial: inovação e parcerias para o desenvolvimento.

Fonte: Governo RO