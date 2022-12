INVESTIMENTO – Prefeitura entrega veículos para auxiliar transporte escolar e ações pedagógicas

O serviço será oferecido nesta quarta e quinta-feira (21 e 22) dentro dos conjuntos habitacionais

Moradores do Residencial Morar Melhor, que são beneficiários do programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, poderão realizar a pesagem obrigatória referente ao segundo semestre de 2022 nesta quarta-feira (21). A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Unidade de Saúde da Família Caladinho, vai oferecer o serviço das 14h às 18h na rua 9, lote 5, 2° etapa do conjunto.

Na quinta-feira (22), a partir das 15h, acontece a última pesagem no Residencial Orgulho do Madeira, na quadra 592, bloco 05, apartamento 101 para os moradores das quadras 583 a 609. Neste conjunto, o serviço de pesagem vem sendo realizado desde novembro pelo Grupo Ação e Cidadania e Nova Junina do Orgulho, em parceria com a Unidade de Saúde da Família Mariana.

O público-alvo da pesagem são crianças de até 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes. O objetivo é fazer o acompanhamento nutricional dos beneficiários, verificar o cartão de vacina da criança e conferir o andamento do pré-natal da gestante.

No momento do atendimento é necessário apresentar cartão do SUS, carteira de vacinação das crianças, Folha V7 com o número NIS (Número de Identificação Social) e para as mulheres, apresentar a data do último preventivo e o cartão da gestante se estiver grávida.

A pesagem das crianças é uma ação obrigatória para o beneficiário do Programa Auxílio Brasil e quem não cumprir a exigência pode ter o benefício bloqueado. O serviço é oferecido pela rede municipal, através dos agentes comunitários de saúde ou nas próprias unidades, que possuem dia e horário específicos para este tipo de serviço.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO