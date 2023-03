INVESTIMENTO – Saúde de Porto Velho passa a contar com novos equipamentos para melhoria no atendimento odontológico

Encontro será no próximo dia 15 de março

A Secretaria Municipal da Assistência Social e Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, participará, no próximo dia 15, da Assembleia do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Rondônia (Coegemas-RO) que será realizada no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), na avenida Farquar, nº 2562, bairro Olaria, Palácio Marechal Rondon, a partir das 14h.

O presidente do Coegemas-RO e Secretário da Semasf, Claudi Rocha informou que três temas serão debatidos na Assembleia do Conselho:1) Orientações sobre a implantação e implementação do serviço de acolhimento familiar em família acolhedora;2) Promoção da Igualdade Racial – Política afirmativa: Estratégica de Gestão para sua efetivação no estado de Rondônia; 3) Importância da Assistência Social no Processo de Busca Ativa no desempenho escolar. Um olhar integrativo e cooperativo. MPE, TCE e Unicef e Gaepe-RO.

Para tratar do tema “Acolhimento Familiar em Família Acolhedora” participará a convidada Neuza Cerutti – Mestre em Serviço Social, coautora do livro “Acolhimento Familiar: Uma Alternativa para a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes”. Abordando o tema “Promoção da Igualdade Racial” estará presente Ieda Leal – Secretária de Gestão Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Ministério de Direitos Humanos. Debaterão o tema a importância da Assistência Social no Processo de Busca Ativa no desempenho escolar” representantes do MPE, TCE e Unicef e Gaepe-RO.

“Teremos a oportunidade na assembleia de debater três temas importantes para a assistência social na busca de adquirirmos mais aprendizado e assim nos capacitarmos para prestar um melhor serviço à nossa população que precisa. Quanto mais formos capacitados melhor serviremos”, disse Claudi Rocha.

