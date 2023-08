INVESTIMENTOObras de meio-fio e sarjeta avançam em bairros da zona Leste de Porto Velho

Mais de R$ 34 milhões em recurso da Prefeitura estão sendo investidos

Em um investimento inédito da Prefeitura de Porto Velho, já foram construídos cerca de 37 quilômetros de meio-fio e 32 quilômetros de sarjeta, de forma linear, nas vias que já receberam a pavimentação. Os primeiros bairros atendidos foram o São Francisco e o Mariana, zona Leste da capital.

“Essa é uma determinação do prefeito Hildon Chaves, como forma de dar mais qualidade ao pavimento que está sendo feito nas ruas da nossa capital. A orientação é de que onde o asfalto chegou, o meio-fio e a sarjeta devem chegar também. Ao todo já temos cerca de 13% deste serviço executado nos bairros São Francisco e Mariana”, explicou o secretário Diego Lage, titular da Semob.

Ao todo são R$ 34 milhões investidos na construção, que é executada de forma terceirizada e tem prazo estimado de conclusão de 12 meses. Além de construção de meio-fio e sarjeta, cerca de 16 contratos estão em andamento, o que movimenta cerca de R$ 230 milhões.

OBRAS EM EXECUÇÃO

Os contratos em andamento com recursos próprios e também com emenda parlamentar abrangem a construção de 269 unidades habitacionais, praças do Flamboyant e Alphaville; revitalização das arquibancadas do Campo do 13, Estrada dos Periquitos, bairro Igarapé; contratos do Três Marias, Mariana, Cidade do Lobo e Novo Horizonte, além da ETE Pró-Moradia.

A maior obra civil em andamento é a construção da nova rodoviária, com investimento de R$ 44 milhões (R$ 22 milhões em recursos próprios e R$ 22 milhões oriundos de emenda parlamentar da ex-deputada federal Mariana Carvalho), que é executada sob a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e tem prazo de execução de 18 meses.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO