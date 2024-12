Investimentos do governo de RO em veículos fortalece ações de trânsito em Rondônia

O ano de 2024 marcou o fortalecimento de Rondônia como um destino atrativo para abertura de empresas. O estado destacou-se com o aumento da instalação de novos negócios a cada mês, alcançando o registro de 22.936 mil empreendimentos nos 10 primeiros meses deste ano, conforme balanço da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer).

O governo de Rondônia trouxe para o estado, pela primeira vez, a discussão nacional sobre evoluções no ambiente de negócios, com a realização do Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais do Brasil, e os alinhamentos para o futuro do desenvolvimento do país. Uma conquista marcada pela evidência no cenário nacional do desempenho rondoniense na promoção de negócios.

INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o governo do estado trabalha com ações estratégicas de estímulo à atividade empreendedora, e ressaltou que, os esforços concentram-se em dar condições para que quem queira empreender em Rondônia não esbarre em burocracia.

‘‘O governo do estado tem investido na simplificação, agilidade e modernização da Jucer, assim, quem procura registrar uma empresa consegue ser acolhido com um serviço focado em contribuir para um ambiente de negócios seguro e produtivo”, salientou Marcos Rocha.

O trabalho de incentivo aos empreendedores se estende a uma agenda de conexão completa de todos os elos de fomento à empregabilidade, desde o apoio à produção até a conquista de mercados consumidores, o que tem refletido positivamente nos indicadores econômicos, a exemplo da menor taxa anual de desemprego do Brasil apresentada pelo estado.

PERFIL EMPREENDEDOR

O vice-presidente da Jucer, Eder Neves Falcão, destacou que Rondônia tem um perfil empreendedor que vem se concretizando com o fortalecimento da abertura de empresas, e que o estado avança cada vez mais como ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento local e geração de emprego e renda. ‘‘O ano foi marcado por investimentos na modernização dos processos de facilitação de abertura de empresas, o que permite que os negócios sejam registrados de forma automatizada, com agilidade e menos custo, resultado de investimentos em modernização tecnológica, capacitações e no fortalecimento da integração com órgãos parceiros e os 52 municípios’’, afirmou.

AMBIENTE DIGITAL

As melhorias nos serviços digitais da Junta Comercial têm impactado diretamente o ambiente de negócios. O registro de empresas no estado acontece por meio do sistema ‘‘Empresa Fácil RO’’, que pode ser acessado no link https://www.empresafacil.ro.gov.br/.

Consolidada como 100% digital, a Jucer aperfeiçoou o sistema informatizado ao longo de 2024, para facilitar o registro de empresas, com mais agilidade e com menor custo.

Entre as ações destacam-se:

Capacitações e treinamentos de servidores, contadores e usuários do sistema Empresa Fácil Rondônia, nos 52 municípios, implantando as melhores práticas de desburocratização e simplificação;

Avanços na legislação sanitária em todos os municípios, propiciando a dispensa de mais de 1.143 atividades econômicas e estabelecendo os processos simplificados para atividades de médio risco;

Melhorias dos procedimentos e automatização do processo de dispensa do licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), para abertura e regularização de empresas, com 1.259 das atividades econômicas dispensadas de licenciamento respeitados os critérios de até 200 metros quadrados de área;

Implantação em todos os órgãos estaduais e municipais da dispensa de licenciamento para Microempreendedor Individual (MEI); e

Automatização das inscrições municipais.

Com investimentos de R$ 241 mil, o conjunto dessas ações reduziu em até 93% o custo médio para abertura de empresas em Rondônia.

INOVAÇÃO

O ano de 2024 foi marcado por aperfeiçoamento e inovações na Jucer. O vice-presidente da instituição destacou que entre os projetos iniciados este ano estão A Junta junto do Empreender, projeto Permanência; também houve a modernização da estrutura tecnológica da Jucer e a implementação e manutenção do uso de Inteligência Artificial (IA). ‘‘Os esforços focados na inovação dos serviços empresariais são essenciais para implementar novas tecnologias e as melhores práticas dentro do sistema de registro mercantil, tornando-o mais eficiente e atrativo, promovendo benefícios aos empreendedores, e todo o desenvolvimento da sociedade rondoniense’’, frisou.

Confira as principais novidades iniciadas em 2024:

Junta junto do Empreender – projeto consiste em realizar pontos de atendimentos descentralizados no estado para levar até o empreendedor educação empreendedora e incentivo à formalização, em parceria com a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Este ano foram realizadas ações como organização de palestras, workshops e cursos de educação empreendedora. Além de atendimentos personalizados sobre legalização e regularização dos negócios;

Projeto Permanência – projeto refere-se a um estudo para ajudar na manutenção das empresas, a fim de obter uma compreensão mais profunda das principais razões por trás do fechamento das empresas em um curto período de tempo. Posteriormente, fornecer suporte personalizado e estratégico para a sustentabilidade e sucesso dos negócios a longo prazo.

Modernização da estrutura tecnológica – houve troca de todos os computadores para equipamentos de alta performance; tratamento de banco de dados; proteção de dados; software para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); redundância de serviço de internet e, disponibilização de suporte técnico aos órgãos e usuários do sistema Empresa Fácil Rondônia até as 20 horas.

Inteligência Artificial para análise de processos de registro – início do processo de testes para implementação da ferramenta de reconhecimento ótico de caracteres e inteligência artificial, vinculada ao Sistema Integrador Estadual da Redesim – SIGFácil, para extração e análise de informações de processo de abertura, alteração e baixa de empresas; e implementação de procedimento de verificação e validação dos dados declarados pelo usuário de forma automatizada.

Fonte: Governo RO