Investimentos do governo na Cafeicultura fomenta a participação de mulheres no Concurso “Florada Premiada”

O Governo de Rondônia por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO está incentivando cada vez mais mulheres rurais a produzirem café com qualidade e eficiência. O resultado tem sido tão satisfatório que muitas mulheres têm se destacado nos grandes concursos dentro e fora do Estado de Rondônia. Para o Concurso Florada Premiada, que será realizado neste ano, quinze inscrições já foram confirmadas e espera-se que até o dia 5 de setembro, quando se encerram as inscrições, mais mulheres rondonienses estejam participando.

É cada vez maior o número de mulheres que estão dedicando o seu tempo e experiência à produção de café com qualidade e sustentabilidade em Rondônia. O trabalho que a Emater/RO vem fazendo com essas mulheres visa não somente aumentar a produção, mas produzir com qualidade e investir na produção de cafés especiais. Para isso, os serviços de assistência técnica oferecidos com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri têm levado a campo políticas públicas de Governo que incentivam a produção como a distribuição de mudas clonadas, projetos como o Degusta Rondônia e o Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé, que tem revelado grandes cafeicultores no Estado.

Para o governador Marcos Rocha, a iniciativa da empresa privada do setor cafeeiro criadora do Projeto “Tribus”, que incentivou em 2019 os cafés produzidos pelos povos indígenas foi muito importante para abrir novas portas para a cafeicultura de Rondônia. “Temos voltado nossas ações para o fortalecimento do setor produtivo de nosso Estado e a cafeicultura tem sido uma das atividades que tem recebido bastante atenção, principalmente pelo empenho de nossos cafeicultores”, ressaltou.

No município de Novo Horizonte do Oeste, a Emater/RO já finalizou e encaminhou as inscrições do Concurso Florada Premiada. São grandes as expectativas, já que a qualidade do café rondoniense Robustas Amazônicos vem ganhando expressivo destaque na produção e no sabor da bebida. “A participação das mulheres em concursos de qualidade têm contribuído não somente para o reconhecimento e valorização junto à atividade desenvolvida, mas pela qualidade do nosso café, principalmente nas categorias de cafés especiais, o que traz para Rondônia o status de Estado produtor de café com qualidade reconhecida”, destacou o presidente da Emater, Luciano Brandão.

O Concurso Florada Premiada é uma ação da iniciativa privada, promovido por uma empresa de cafés em parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais – BSCA. Os concursos nacionais têm aberto as portas para as cafeicultoras rondonienses mostrarem o seu produto para o mundo. Em 2022, as três primeiras colocadas na categoria Florada Premiada Canéfora foram de Rondônia: Norma Marcílio da Silva Santos, Inglescivania Pereira de Souza , de Alta Floresta do Oeste, e Mapirlacobar Solange Suruí, de Cacoal, que junto com o nome de Rondônia levam a marca “Matas de Rondônia” conquistada com o selo de Indicação Geográfico – IG da plataforma Global do Café, que garante a qualidade do café.

Para mais informações sobre a realização do concurso, os interessados podem procurar a Emater/RO.

Fonte: Governo RO