Investimentos em mais de R$ 2,7 bilhões impulsionam qualidade da rede de ensino em Rondônia

Rondônia tem se destacado nos últimos anos pelos significativos investimentos na área da Educação. Com mais de R$ 2,7 bilhões investidos, pelo Governo de Estado, em ações da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Rede de Ensino Estadual vem passando por melhorias em sua infraestrutura, além da aquisição de equipamentos e materiais didáticos. Esses investimentos têm trazido inúmeros benefícios para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Em 2023 foram investidos somente na área da educação, R$ 2.780.795.155,08 (dois bilhões, setecentos e oitenta milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oito centavos). Para o governador Marcos Rocha, “os avanços são resultado do compromisso do Governo de Rondônia com essa área prioritária para a nossa população. Substituímos as antigas ‘escolas de lata’ que funcionavam dentro de contêineres por estruturas de concreto. Esse avanço promove não somente um ambiente mais seguro, como também estimula o sentimento de pertencimento dos alunos ao perceberem que estudam em uma escola, com infraestrutura digna”. salientou

INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Um dos focos do investimento na área de Educação é a construção, reforma e ampliação de escolas em todo o Estado. Somente em 2023 foram investidos R$ 71,8 milhões em obras de infraestrutura, em mais de 230 escolas da Rede Estadual de Ensino, que estão prontas para receber os alunos para o ano letivo de 2024.

Foram realizadas:

15 reformas elétricas;

91 reformas diversas (pintura, piso, telhado, muros, entre outros);

21 construções (salas, refeitórios, auditórios, entre outros);

111 escolas com energia solar (mais de 30% do total).

REDE ESTADUAL

Atualmente, a Rede Estadual de Ensino, em Rondônia é composta por 408 escolas, 10.783 mil professores e 177.189 alunos. Desse total de alunos foram 11.315 matrículas novas efetivadas, sendo 10.962 de ampla concorrência e 353 de pessoas com deficiência.

ÁREA PEDAGÓGICA

De acordo com a secretária da Seduc, Ana Pacini, “as melhorias proporcionam um ambiente propício ao aprendizado. Mas os investimentos vão além da infraestrutura. A nossa rede de ensino tem se modernizado com a aquisição de equipamentos de ponta. Computadores, tablets, projetores multimídia e equipamentos de laboratórios têm transformado as salas de aula em ambientes interativos e tecnológicos, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo e eficaz”, evidenciou.

Outro destaque desta gestão, é o compromisso de fornecer material didático atualizado e diversificado para os diferentes níveis de ensino. Livros, apostilas e recursos digitais são disponibilizados, com o objetivo de enriquecer as práticas pedagógicas, por meio de aulas mais dinâmicas e interativas.

RESULTADOS

Para os alunos, a melhoria das instalações físicas feitas ao longo de 2023, e a utilização de equipamentos modernos tornam o ambiente escolar mais atrativo, estimulando o interesse pelo aprendizado. E o resultado pode ser conferido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A estudante Fernanda Koller, de 18 anos, matriculada na Escola Bandeirantes, localizada no distrito de Nova Califórnia, alcançou 980 pontos na redação e atribui o êxito da nota ao incentivo ofertado pelo Estado, com os materiais didáticos, que são divididos por área de conhecimento (Linguagem e Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática), semelhante ao que é exigido na prova.

“Esses materiais didáticos diversificados nos ajudam a assimilar melhor os conteúdos que o professor passa na sala de aula e contribui ao desenvolvimento de habilidades”, evidenciou a estudante.

O reconhecimento representa a importância da Educação e a valorização da escola como um local de desenvolvimento humano. A Educação em Rondônia está vivendo um momento de transformação e avanços, proporcionando condições favoráveis para o desenvolvimento integral dos estudantes e a formação de cidadãos bem preparados.

Fonte: Governo RO