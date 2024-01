Secretaria atuou no planejamento e execução de mudanças no sistema de trânsito, tráfego e transportes na capital

Planejar ações que garantam segurança e fluidez no trânsito e garantir um transporte público de qualidade para toda a população são apenas algumas das atribuições de responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran). Este ano, para organizar o sistema de trânsito, tráfego e transportes em Porto Velho, a secretaria planejou e executou mudanças significativas, que causaram impactos positivos na mobilidade urbana da capital.

O trabalho da Semtran inicia na ponta, com ações de educação de trânsito, criadas especialmente para ensinar às crianças a importância das leis de trânsito, transmitindo orientações sobre prudência e tolerância, formando cidadãos conscientes e que respeitem a legislação. Os projetos liderados na área impactaram, apenas este ano, cerca de 25 mil pessoas, por meio de palestras levadas a escolas públicas e privadas, empresas, eventos e ações que foram realizadas na capital e nos distritos.

A mobilidade urbana também ganhou uma presença maior na capital, através de investimentos feitos durante todo o ano, com destaque para as ações recentes, como a criação das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno, construídas com o objetivo de desafogar o trânsito na região do bairro Nova Esperança, melhorando a mobilidade urbana, em especial nos horários de pico; e a alteração no fluxo da avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela, que torna a via sentido único bairro/Centro, das 6h30 às 8h30, durante os dias úteis.

Anderson Pereira, secretário titular da Semtran, destacou que foram firmadas parcerias com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), para a utilização de mão de obra apenada nas sinalizações das vias, além de um convênio com a Polícia Militar, que visa um trabalho estratégico de monitoramento do fluxo do trânsito, com foco na redução de acidentes nas vias em que há mais incidências.

“A equipe de educação de trânsito atendeu várias escolas em um período muito curto de tempo, escolas do município, escolas do estado, escolas privadas, empresas. Dentro do projeto ‘Empresa Amiga do Trânsito’, nós conseguimos entrar em grandes empresas, levando a educação de trânsito, respeito à vida, para os condutores dessas empresas. Também firmamos um convênio com a Polícia Militar, e percebemos a percebemos a diminuição dos pontos quentes de acidentes de trânsito, o que significa que estamos conseguindo reduzir os focos de acidentes. E aí nós trabalhamos estrategicamente, com base nesses dados, em conjunto com a PM, com a Polícia Rodoviária Federal, e também com a educação de trânsito”, destacou.

SINALIZAÇÃO DAS VIAS

Os valores investidos em sinalização também foram primordiais para garantir melhor fluidez no trânsito. Os recursos aplicados no município ultrapassam a faixa dos R$ 4 milhões, atingindo a marca histórica do maior investimento da Prefeitura de Porto Velho em sinalização. No total, foram 52 cruzamentos de sinalização; cerca de 30 quilômetros de sinalizações contínuas, entre divisores de faixas e faixas de estacionamento; 73 faixas de pedestres, entre escolas, postos de saúde, faculdades e outras travessias; 52 cruzamentos com retenções e placas de pare, além de modernização dos semáforos, com o uso de tecnologias inteligentes.

FROTAS DE ÔNIBUS

Outro destaque vai para a atualização da frota do transporte público de Porto Velho, com 24 ônibus entregues recentemente para atender a população da capital. A frota, que contava com 95 ônibus, agora possui o total de 119 veículos, para atender mais de 50 mil usuários diariamente. Os ônibus entregues são novos e adaptados com plataforma elevatória (acessibilidade), ar-condicionado (climatizados), câmeras internas, Wi-Fi e entradas USB.

Em janeiro e março de 2024, a expectativa é que mais 47 veículos zero quilômetros sejam entregues para renovação da frota. Com isso, a cidade terá a frota mais nova entre todas as capitais brasileiras, proporcionando mais qualidade, dignidade e conforto aos usuários.

“No começo do ano, os ônibus já vão estar aqui na capital. São veículos que vão substituir as frotas antigas. Tanto a frota de 2014, quanto a frota de 2015, serão substituídas por ônibus zero. São investimentos altíssimos no transporte coletivo, justamente para a gente atrair a população a voltar a usar o transporte coletivo, já que isso acaba ajudando na mobilidade também. E o transporte coletivo é o que carrega a gratuidade, carrega o idoso, carrega o estudante. Nossa gestão, por determinação do prefeito Hildon Chaves, deu uma atenção muito grande ao transporte coletivo. Melhoramos a qualidade, posso dizer que 300% em relação ao que a gente tinha no passado, e isso foi muito bom para Porto Velho, com a qualidade hoje que é prestada para a população, nós conseguimos manter a tarifa de R$ 4,50, que é uma das tarifas mais baratas do Brasil”, finalizou.

Texto: Taís Botelho

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO