Investimentos em Santana do Guaporé: Gislaine Lebrinha celebra parceria com o Governo

No último domingo (28), a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve no distrito de Santana do Guaporé, em São Miguel do Guaporé, participando da entrega de obras e outros benefícios à comunidade local.

Escola Estadual Primavera

A deputada participou da inauguração de três novas salas de aula. A construção foi garantida por meio de indicação parlamentar do então deputado estadual Lebrão (União Brasil), atendida pelo governador Cel. Marcos Rocha.

A deputada Lebrinha ressaltou a importância da parceria entre os poderes para o desenvolvimento dos municípios. “O governador é sensível às diversas solicitações que encaminhamos, e isso é governar com sabedoria, compromisso com os parlamentares e com a população que nos traz suas necessidades”, disse.

Saúde para Santana do Guaporé

A deputada também entregou um veículo zero quilômetro para a Secretaria Municipal de Saúde. O carro, fruto de emenda parlamentar da deputada Lebrinha, facilitará o transporte de equipes de saúde, pacientes e serviços administrativos.

Investimento contínuo em estradas

Lebrinha anunciou a conclusão de mil metros de asfalto no Distrito de Santana do Guaporé, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade. A obra foi realizada através de uma indicação parlamentar da deputada, também atendida pelo governador Cel. Marcos Rocha.

Diversas autoridades participaram do evento (Foto: Assessoria parlamentar)

A solenidade de entrega das obras contou com a presença do prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte; Adriano Soares, dos vereadores Fabiano, Toninho, Guigui e Celma; e dos parceiros de desenvolvimento, Tete e Deva.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO