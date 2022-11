IPCA tem alta de 0,59% em outubro, após 3 meses de quedas

Os embarques brasileiros de carne suína (in natura e industrializados) caíram em outubro. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) as exportações somaram 97,2 mil toneladas, baixa de 4,1% em comparação com o registrado em setembro e queda de 0,5% frente a outubro do ano passado.

A receita obtida com as vendas externas também recuaram entre setembro e outubro. O montante obtido no mês passado foi de R$ 1,23 bilhão, o que apresenta uma queda de 2,5% em relação a setembro, mas aumento de 3% no comparativo anual.

No mercado interno, segundo agentes do Cepea, os negócios estiveram mais lentos, devido às paralisações no início de novembro e do feriado do Dia de Finados, bem como ao período tradicional do aumento da demanda, em razão do maior poder de compra de parte da população.

Fonte: AgroPlus