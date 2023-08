Ipem fiscaliza bombas de postos de combustíveis em Cacoal

Em cumprimento às ações programadas de fiscalização, o Governo de Rondônia, por meio do Instituto de Pesos e Medidas – Ipem/RO, promoveu na última semana, vistorias em bombas de combustível em postos do município de Cacoal, na Região do Café. Durante a fiscalização, foram verificadas 145 bombas medidoras para averiguação quanto à concordância com as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, que determinam que as bombas não podem ter seus componentes ou configurações modificados.

As fiscalizações estão sendo realizadas para garantir o direito dos consumidores e também, o cumprimento da legalidade e das normas estabelecidas em todo o Estado de Rondônia.

Para o presidente do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia – Ipem/RO, Carlos Albuquerque, a orientação é que “os consumidores precisam verificar se está tudo correto na hora de abastecer. Caso não esteja, o gerente do estabelecimento deve ser informado, como também o Ipem”, explicou.

FISCALIZAÇÃO

Das 145 bombas verificadas durante a fiscalização em Cacoal, foram encontradas cinco bombas com irregularidades, em desacordo com as normas do Inmetro, como vazamentos e sem manutenções, além de conferência dos dados das empresas.

Com relação as bombas irregulares, o técnico do Ipem, Igor Argento, explica que os ajustes necessários a serem realizados nas bombas de combustível, “devem ser feitos por permissionárias ou empresas autorizadas, mediante a abertura do plano de selagem para a devida manutenção”, afirmou.

Fonte: Governo RO