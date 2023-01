Ipem orienta consumidor sobre medidas preventivas no abastecimentos de veículos

O serviço de empregabilidade “Geração Emprego” alcançou a marca de mil contratações no total desde o início de suas atividades no Estado de Rondônia, em março de 2020. O serviço executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia – Sedec, age como um intermédio entre contratado e contratante, realizando um maior acesso para que o candidato tenha facilidade em expor seu currículo e suas atribuições e consequentemente as empresas parceiras possam encontrar pessoal qualificado para preencher vagas.

A coordenadora-geral de Trabalho, Emprego e Renda, Teresa Cristina, afirma o quão importante e gratificante é para toda a equipe alcançar esse número, porque representa o resultado do trabalho e empenho que todos puseram para que desse certo. “Temos um cronograma para 2023 com um calendário de ações que realmente trarão grandes resultados. Nossa expectativa é a de dobrar ou, quem sabe, triplicar esse número durante o decorrer do ano”, ressaltou a coordenadora.

Para o secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, o “Geração Emprego” é um serviço importante ao fomento da empregabilidade. “O ‘Geração Emprego’ é um sistema que foi implementado pelo Governo do Estado, para facilitar e trazer modernização dos nossos serviços e acessibilidade para o trabalhador, alcançando, de forma mais rápida, os 52 municípios de Rondônia”, destacou.

De acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Estado está focado em fortalecer a economia, dando condições para que a população tenha melhor qualidade de vida por meio da geração de emprego. “Hoje temos a menor taxa de desocupação da região Norte, e a 3ª menor do País, com 3,9%, ficando atrás apenas de Santa Catarina e Mato Grosso, ambos com 3,8%, e vamos continuar com as ações para alcançarmos a menor taxa de desocupação do Brasil”, informou o governador.

O “Geração Emprego” realiza os serviços em todos os 52 municípios de Rondônia. Os municípios que mais contrataram durante tempo de atuação foram: Porto Velho, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cacoal e Pimenta Bueno. Os segmentos que tiveram o maior número de vagas foram os de vendedor de comércio varejista, alimentador de linha de produção, operador de caixa, auxiliar de escritório e atendente de lojas e mercados. Segundo informações de dentro da Coordenadoria, a realização de eventos sociais como Feirão do Emprego, Maratona do Emprego e algumas ações presenciais dentro dos bairros foram essenciais para a divulgação do serviço e a aderência positiva que o levou a alcançar a marca.

SOBRE O GERAÇÃO EMPREGO:

O aplicativo do Geração Emprego está disponível para Android e IOS nas lojas virtuais e também pode ser acessado pelo site (https://geracaoemprego.ro.gov.br/). Em caso de necessidade de atendimento presencial, basta procurar um posto do Sine Estadual.

