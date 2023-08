Iperon divulga balanço de projeto de educação previdenciária em Ji-Paraná

Os dois dias de atendimentos (23 e 24 de agosto) e ações realizadas no município de Ji-Paraná pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon fazem parte do projeto de Educação Previdenciária do Instituto. De forma itinerante o evento ocorreu na Capital e no interior do Estado.

As palestras voltadas aos servidores ativos, que estão na iminência da aposentadoria, realizadas para 53 inscritos no projeto “Preparando para a Aposentadoria”, os profissionais puderam sanar suas dúvidas quanto à aposentadoria, e também participar de palestras com foco na saúde financeira. Na oficina instrutiva realizada pelo Iperon, Seduc e Segep, no total 35 servidores dos setores de recursos humanos das secretarias estaduais, puderam contar com exemplos práticos e didáticos de como proceder com os processos de aposentadoria, tirando suas dúvidas.

O projeto “Humanizando a Aposentadoria” levou 29 aposentados públicos estaduais a refletirem sobre uma vida física e emocional ativa, também tiveram palestra sobre os golpes e cuidados que se deve tomar nas redes sociais. Os atendimentos com simulação de aposentadoria, averbação, certidão de tempo de contribuição, entre outros assuntos, sanaram as dúvidas de 157 beneficiários e servidores ativos.

Após Ji-Paraná, o projeto acontece em Cacoal, entre os dias 28 e 29 de agosto. As ações do “Iperon Perto de Você” – edição 2023, se encerra em Guajará-Mirim, nos dias 4 e 5 de setembro, atendendo no CEEJA Dr. Cláudio Fialho.

Fonte: Governo RO