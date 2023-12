Iperon finaliza 2023 como referência em gestão previdenciária nacional

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), empenhado em modernizar seus processos, implementou ao longo deste ano, diversas ações que transformaram a gestão previdenciária, proporcionando mais eficiência e acessibilidade aos beneficiários. Por meio de mudanças no fluxo processual, foi possível empreender um aumento significativo na publicação de atos concessórios em relação aos 769 atos publicados no ano de 2022, alcançando, em 2023, a marca de 1.336 novos aposentados.

PORTAL E ATENDIMENTO ONLINE

Com o intuito de facilitar o contato com servidores ativos e beneficiários, foram lançados um portal e um canal online, exclusivamente para esclarecer dúvidas previdenciárias, resultando na redução do tempo de espera para atendimentos.

RECADASTRAMENTO SIMPLIFICADO

Visando simplificar o recadastramento obrigatório para aposentados e pensionistas, o procedimento poderá ser realizado online, com envio da documentação no site do Iperon, dispensando, ainda, a inserção da declaração de vida e residência reconhecida em cartório, após o qual um servidor entrará em contato por meio de videoconferência, através no aplicativo Whatsapp para validar e finalizar o procedimento, tornando-o mais rápido e acessível.

IPERON PERTO DE VOCÊ

O projeto “Iperon Perto de Você” objetiva democratizar informações e esclarecer dúvidas previdenciárias aos aposentados, pensionistas e servidores públicos estaduais de forma itinerante em diversos municípios, incluindo Porto Velho, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ariquemes e Guajará-Mirim. Na edição de 2023, a iniciativa se agregou a outros projetos consolidados do Instituto, como o “Preparando para Aposentadoria” e “Humanizando a Aposentadoria”, além da inserção de uma oficina voltada ao setor de recursos humanos. Em dois meses o Projeto atendeu mais de 500 pessoas por todo o estado de Rondônia.

SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES

O Instituto registrou um índice de 98,2% dos servidores, com base em 398 respostas à pesquisa realizada até o momento. Tal resultado representa um avanço significativo em relação ao ano anterior, demonstrando que as ações implementadas; na percepção dos usuários, mostram resultados satisfatórios.

AUTOMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Outro marco deste ano, foi a implementação de uma automação interna de cálculos de benefícios, com a criação de novas ferramentas. Além disso, uma equipe multidisciplinar do Iperon/Cepem foi capacitada para avaliar a Aposentadoria de Pessoas com Deficiência (PcD), reforçando o comprometimento com a inclusão.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, os avanços com vistas à Previdência Social foram resultados de um trabalho contínuo entre Estado e servidores. “No ano que se encerra, vê-se os notáveis resultados do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia, a gestão eficiente e as medidas implementadas, que asseguraram a solidez do sistema previdenciário, promovendo o bem-estar dos nossos servidores”, salientou.

Essas inovações refletem o compromisso da Autarquia em oferecer um serviço previdenciário mais eficiente, transparente e adaptado às necessidades dos servidores e beneficiários, seguindo com o propósito de aprimorar suas práticas para garantir uma gestão previdenciária moderna e alinhada com as demandas.

Segundo o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, foi um ano desafiador e a Instituto celebra conquistas significativas, evidenciando a solidez e eficiência da gestão previdenciária. “Destacamos os avanços alcançados e reforçamos o contínuo com a segurança financeira e atuarial dos beneficiários. A equipe dedicada e as medidas estratégicas foram fundamentais para assegurar o bem-estar previdenciário e seguirmos com o nível máximo do Programa de Gestão, o Pró-Gestão RPPS.

Fonte: Governo RO