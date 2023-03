IPTU – Aprovado projeto da Prefeitura que revoga a correção na planta genérica dos imóveis

Chefe do executivo municipal reafirmou a parceria da Prefeitura com o MP

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve na manhã desta terça-feira (14) no Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO) onde foi recebido pelo procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, acompanhado do subprocurador-geral de Justiça Jurídico, Eriberto Gomes Barroso, e do chefe de gabinete da PGJ, promotor de Justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, para tratar de assuntos variados relacionados à administração pública, entre eles o IPTU.

Na ocasião o chefe do executivo municipal reafirmou a parceria da Prefeitura com o MP, discutindo ainda temas como o saneamento básico em Porto Velho, políticas de urbanização e outras questões relacionadas ao trabalho da administração municipal em prol da qualidade de vida dos munícipes.

Ao final do encontro, o prefeito foi presenteado pelo procurador-geral de Justiça com uma locomotiva em miniatura e medalha alusivas às comemorações dos 40 anos do MP-RO, celebrados em 2022, reafirmando o estreitamento de laços entre as instituições, mantendo o compromisso de um diálogo aberto e transparente, em benefício de toda a sociedade porto-velhense.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO