IPTU – Prefeito Hildon Chaves anuncia que correção será diluída em dez anos

Superintendência de Integração Distrital conclui processo licitatório e informa distritais sobre retirada de material

A Prefeitura de Porto Velho está em fase final do processo para entrega de cortadores de grama e roçadeiras para os distritos da capital. O investimento de cerca de R$ 130 mil em equipamentos vai atender às comunidades distritais do eixo BR-364 e baixo Madeira.

Segundo o superintendente municipal de Integração Distrital (SMD), Cleberson Pacheco, “o investimento para aquisição dos equipamentos vai melhorar a vida dos moradores das comunidades”.

O adjunto da pasta, Fabiano Câmara, diz que os equipamentos utilizados em algumas comunidades estão obsoletos. “Isso torna economicamente inviável a manutenção e reposição de peças, por isso é necessária a substituição destes equipamentos”.

Para o diretor da Divisão de Apoio Logístico (DAL) da SMD, Wolmer Eliude, “o processo para aquisição foi realizado através do registro de preço 062/2023, e aquisição executada com recursos próprios da SMD, com o objetivo de otimizar a prestação dos serviços de limpeza, que resultam em maior segurança e urbanidade nas localidades e implicam também em maior economia, celeridade e melhoria dos serviços desenvolvidos”.

BAIXO MADEIRA

Administrador no distrito de Nazaré, Pedro Bastos relata que no período do inverno amazônico o mato cresce muito rápido, tomando os caminhos e vielas das comunidades. “Para os habitantes locais isso é um perigo iminente devido à presença de cobras e diversos animais peçonhentos”, conta o administrador.

São 140 famílias que moram no perímetro da comunidade em Nazaré e, além destas famílias, são atendidas ainda as comunidades de Boa Vitória, onde 52 famílias contam com o apoio. Estas são as duas maiores vilas, mas só em nossa região do baixo Madeira atendemos ainda as comunidades de Santa Catarina (50 famílias), Pombal (22 famílias), Conceição da Galera (35), São José da Praia (20), Tira Fogo (40) e Bonfim (14).

O cortador de grama irá auxiliar na limpeza dos espaços públicos como ruas, prédios, praças, canteiro, calçadas e campos de futebol. Um serviço que será complementado pelas roçadeiras. “Depois da criação da SMD, tivemos um apoio muito grande, a comunidade se sente mais acolhida, pois não havia um local definido para recorrer. Esse apoio é muito importante para nós, algo muito importante realizado pelo Prefeito Hildon Chaves, essa integração com os distritos e a superintendência”, afirma Pedro.

EIXO BR

A 170 quilômetros de Porto Velho, onde 90 quilômetros do acesso são de estrada de chão, o distrito de Rio Pardo possui 2.500 habitantes morando em sua vila e mais 6 mil habitantes na zona rural. Com base econômica nas atividades de cultivo de café e pecuária (leite e corte), uma das principais dificuldades vivenciadas pelos moradores é a distância da capital, de acordo com o administrador. “A distância do distrito sede é um grande problema, não apenas para Rio Pardo, mas para todos as 13 localidades. Nosso município é muito extenso toda melhoria realizada é muito bem-vinda”, explica.

Texto: Romeu Noé

Foto: SMD

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO