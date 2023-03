IPTU – Prefeitura monta três pontos de atendimento presencial ao contribuinte na capital

Consulta do imposto já pode ser feita no portal da Semfaz

A consulta aos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 começou nesta quarta-feira (1) em Porto Velho. Buscando auxiliar os contribuintes que apresentem dúvidas sobre o imposto, a Prefeitura montou três pontos de atendimento presencial na cidade.

Neste ano, o município trabalha com uma nova base de cálculo do IPTU, após determinação de órgãos de controle. Diante da novidade, o município montou pontos para atender aos contribuintes que precisam de atendimento presencial.

Nos locais, é possível retirar a guia de pagamento, obter esclarecimento sobre os novos valores, entre outros serviços ligados ao tributo.

Os pontos foram montados em locais estratégicos da capital.

Zona Sul: Biblioteca Municipal Viveiro das Letras (avenida Jatuarana, bairro Cohab);

Zona Leste: Praça CEU (rua Antônio Fraga Moreira, bairro JK);

Zona Norte: Tudo Aqui do Porto Velho Shopping (avenida Prefeito Chiquilito Erse, 3288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto).

A consulta ao valor do IPTU 2023 pode ser feita no portal virtual da Semfaz. Caso não apareça o valor, a Semfaz reitera que as atualizações seguem sendo feitas no decorrer dos próximos dias. Já os carnês físicos começarão a ser entregues à população a partir do dia 15 de março.

