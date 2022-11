Unsplash/Artin Bakhan Irã anuncia balanço de mais de 300 mortos desde início dos protestos

O Irã anunciou, nesta terça-feira (29), que mais de 300 pessoas morreram durante os protestos que ocorrem desde de setembro, após a morte de Mahsa Amini.

A jovem curda, que passeava com a família em Teerã, morreu sob custódia da polícia três dias após ser presa, provocando uma onda de manifestações no país.

Segundo autoridades locais, dezenas de policiais, soldados e integrantes de grupo paramilitares morreram em confrontos com manifestantes ou foram assassinados.

Ao mesmo tempo, a ONG Iran Human Rights afirma que a “repressão dos protestos no Irã” deixou pelo menos 416 mortos. O número inclui mortes em atos nas últimas semanas.

Desde a morte de Amini, em 16 de setembro, milhares de iranianos e 40 estrangeiros foram detidos — a ONU estima que o número total de detidos passe de 14 mil — e mais de 2 mil pessoas foram formalmente indiciadas.

Entre os réus, seis foram condenados à morte em primeira instância e seu destino agora depende da Suprema Corte, que deve se pronunciar sobre os recursos de apelação. Outras 21 pessoas, incluindo uma mulher, enfrentam acusações que podem levá-las à forca, segundo a Anistia Internacional.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, todas as mulheres são obrigadas por lei a cobrir seus cabelos em público com um véu e a usar roupas consideradas discretas, e a polícia da moralidade patrulha as ruas para verificar o cumprimento da norma. Nas últimas duas décadas, contudo, tem sido cada vez mais comum ver mulheres sem o hijab na capital e em outras grandes cidades iranianas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo