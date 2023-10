Irã diz que Hamas tem mais de 400 km de túneis no norte de Gaza

Marwan Sawwaf/ Alef Multimídia/ Oxfam – 17/10/2023 Bombeiros, juntamente com o pessoal da defesa civil, médicos na cidade de Gaza e outros membros da comunidade, unem forças para limpar os escombros de uma casa atingida pelas forças israelitas na área de Al Remal.

O chefe do Estado-Maior do exército iraniano, Mohammad Bagheri, afirmou que existem mais de 400 quilômetros de túneis do Hamas sob a parte norte da Faixa de Gaza. Segundo o comandante, algumas dessas passagens têm entrada dentro de Israel.

“Veículos e motocicletas podem passar por alguns deles”, disse Bagheri durante uma conferência sobre defesa civil no Teerã, de acordo com a agência de notícias iraniana Tasnim.

Israel fez elogios aos sensores subterrâneos em Gaza, que terminaram de ser feitos em 2021 e têm capacidade de detectar escavações feitas na fronteira. Algumas falhas no sistema foram identificadas em 7 de outubro, quando o grupo extremista fez um ataque surpresa em Israel. Durante o conflito do país com Gaza em 2014, os membros do Hamas usaram túneis fronteiriços para realizar uma série de ataques em escalas menores.

De acordo com o comandante, os militares israelenses esperaram para lançar a operação terrestre em grande escala na Faixa de Gaza porque sabia que o ataque marcaria “outra derrota” dos oponentes.

Nesta terça-feira (31), as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram ter atacado 300 alvos ligados ao Hamas nas áreas ao redor de Gaza. No dia anterior, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou qualquer possibilidade de interromper os bombardeios na Faixa de Gaza.

“Pedir por um cessar-fogo é pedir para Israel se render ao Hamas, se render ao terrorismo, se render à barbárie. Isso não vai acontecer. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que há o tempo de paz e o tempo de guerra. Esse é o tempo da guerra”, disse.

Na última sexta (27), a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou, por ampla maioria, uma resolução que determina o cessar-fogo imediato.

